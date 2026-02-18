به گزارش خبرنگار مهر، معاونان قضایی رئیس کل دادگستری استان کردستان ظهر چهارشنبه با حضور در حوزه قضایی شهرستان قروه، ضمن بررسی روند رسیدگی به پروندهها و عملکرد شوراهای حل اختلاف، بر لزوم ارتقای کیفیت رسیدگیها و تقویت سازوکارهای صلح و سازش تأکید کردند.
این بازدید با هدف ارزیابی میدانی فرآیندهای رسیدگی و بررسی عملکرد دادگاههای صلح و شوراهای حل اختلاف انجام شد و در جریان آن، معاونان قضایی با رئیس حوزه قضایی قروه دیدار و گفتگو کردند.
همچنین جلسه تخصصی با قضات محاکم صلح و کارکنان شوراهای حل اختلاف برگزار شد و در آن، مسائل مربوط به نحوه رسیدگی به پروندهها، شاخصهای ارزیابی عملکرد و تحلیل آماری فعالیت دادگاههای صلح و شوراها مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه، جلسه آموزشی ویژه مسئولان قضایی و اداری با موضوع الگوی تعالی در حوزه حل اختلاف برگزار و شاخصهای مرتبط با ارتقای عملکرد این حوزه تشریح شد.
بررسی نحوه اجرای صحیح مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف و هدایت اصولی پروندههای حقوقی و کیفری به داوری، میانجیگری، شوراهای حل اختلاف و صلحیاران از دیگر محورهای این بازدید بود.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان کردستان در جریان این بازدید، ضمن دیدار چهرهبهچهره با کارکنان دادگستری و شوراهای حل اختلاف و قدردانی از تلاشهای آنان، با صلحیاران نیز دیدار و بر نقش مؤثر آنان در ایجاد صلح و سازش تأکید کرد.
شناسایی نقاط قوت و ضعف فرآیندها، ارائه راهکارهای اصلاحی، ارتقای کیفیت رسیدگی و افزایش نرخ سازش از جمله اهداف این بازدید نظارتی اعلام شده است.
نظر شما