۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۴۰

تداوم برنامه‌های نظارتی دادگستری کردستان با بازدید از حوزه قضایی قروه

قروه- در راستای اجرای برنامه‌های نظارتی، معاونان قضایی رئیس کل دادگستری استان کردستان از حوزه قضایی شهرستان قروه بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، معاونان قضایی رئیس کل دادگستری استان کردستان ظهر چهارشنبه با حضور در حوزه قضایی شهرستان قروه، ضمن بررسی روند رسیدگی به پرونده‌ها و عملکرد شوراهای حل اختلاف، بر لزوم ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها و تقویت سازوکارهای صلح و سازش تأکید کردند.

این بازدید با هدف ارزیابی میدانی فرآیندهای رسیدگی و بررسی عملکرد دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف انجام شد و در جریان آن، معاونان قضایی با رئیس حوزه قضایی قروه دیدار و گفتگو کردند.

همچنین جلسه تخصصی با قضات محاکم صلح و کارکنان شوراهای حل اختلاف برگزار شد و در آن، مسائل مربوط به نحوه رسیدگی به پرونده‌ها، شاخص‌های ارزیابی عملکرد و تحلیل آماری فعالیت دادگاه‌های صلح و شوراها مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه، جلسه آموزشی ویژه مسئولان قضایی و اداری با موضوع الگوی تعالی در حوزه حل اختلاف برگزار و شاخص‌های مرتبط با ارتقای عملکرد این حوزه تشریح شد.

بررسی نحوه اجرای صحیح مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف و هدایت اصولی پرونده‌های حقوقی و کیفری به داوری، میانجیگری، شوراهای حل اختلاف و صلح‌یاران از دیگر محورهای این بازدید بود.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان کردستان در جریان این بازدید، ضمن دیدار چهره‌به‌چهره با کارکنان دادگستری و شوراهای حل اختلاف و قدردانی از تلاش‌های آنان، با صلح‌یاران نیز دیدار و بر نقش مؤثر آنان در ایجاد صلح و سازش تأکید کرد.

شناسایی نقاط قوت و ضعف فرآیندها، ارائه راهکارهای اصلاحی، ارتقای کیفیت رسیدگی و افزایش نرخ سازش از جمله اهداف این بازدید نظارتی اعلام شده است.

کد خبر 6752950

