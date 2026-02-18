۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۴۸

کمبود فضای آموزشی و مدارس دو شیفته از مشکلات مازندران است

ساری- نماینده ولی‌فقیه در مازندران گفت: کمبود فضای آموزشی و وجود مدارس دو شیفته از جمله مشکلاتی بوده که نیازمند پیگیری جدی مسئولان است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی بعدازظهر چهارشنبه در دیدار با سرپرست جدید دانشگاه فرهنگیان استان با اشاره به جایگاه خطیر معلمی اظهار کرد: موفقیت در حرفه معلمی در گرو علاقه‌مندی و باور قلبی به این رسالت است و مسئولان دانشگاه فرهنگیان باید در کنار رسیدگی به امور اداری و آموزشی، توجه ویژه‌ای به تربیت همه‌جانبه دانشجویان داشته باشند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با تاکید بر اینکه دانشجومعلمان، معلمان آینده و تربیت‌کنندگان نسل‌های بعدی هستند، افزود: این قشر باید از نظر اعتقادی، اخلاقی، سیاسی و فرهنگی در تراز مطلوب قرار داشته باشند و در سبک زندگی فردی و خانوادگی نیز الگو باشند، چرا که هرگونه ضعف یا حاشیه منفی می‌تواند اثر مستقیمی بر ذهن و رفتار دانش‌آموزان برجای بگذارد.

وی با بیان اینکه معلم، نقش‌آفرین اصلی در شکل‌دهی شخصیت دانش‌آموز است، تصریح کرد: رفتار و منش معلم می‌تواند مسیر آینده دانش‌آموز را تغییر دهد و میزان پایبندی آنان به ارزش‌های دینی، رعایت حجاب، اهتمام به نماز و دوری از انحرافات، تا حد زیادی بازتاب عملکرد تربیتی معلم و مدیر مدرسه است.

عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین با اشاره به برخی چالش‌های آموزشی در استان خاطرنشان کرد: کمبود فضای آموزشی و وجود مدارس دو شیفته از جمله مشکلاتی است که نیازمند پیگیری جدی مسئولان است.

آیت الله محمدی لائینی در پایان با اعلام آمادگی برای حمایت و پیگیری مسائل دانشگاه فرهنگیان، ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی مسئولان، زمینه ارتقای جایگاه علمی و تربیتی این دانشگاه در استان فراهم شود.

کد خبر 6752956

