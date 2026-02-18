یورش اوباش صهیونیست به شهرک مخماس؛ ۵ نفر زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس الاخباریه، منابع فلسطینی از یورش صهیونیستها به شهرکی در شمال قدس اشغالی خبر دادند.
هلال احمر فلسطین اعلام کرد که در پی تیراندازی شهرکنشینان صهیونیست در شهرک «مخماس» واقع در شمال قدس شماری از فلسطینی ها به ضرب گلوله زخمی شدند که حال برخی مجروحان «بسیار وخیم» گزارش شده است.
منابع فلسطینی بیان کردند که در یورش اوباش صهیونیست به شهرک مخماس در شمال شرق شهر قدس اشغالی، دستکم ۵ فلسطینی زخمی شدند.
این تحرکات در سایه تداوم اقدامات آپارتایدی صهیونیستها علیه فلسطینی هاست.
