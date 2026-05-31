حضور ایرانیان ۸ کشور جهان در حج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت؛ علیرضا رشیدیان در جمع زائران کاروان ایرانیان مقیم خارج از کشور که 33 نفر و از 8 کشور دنیا مشرف شده اند با تشریح رونداعزام این گروه از زائران به سرزمین وحی، اظهار کرد: سهمیه حج هر کشور بر اساس جمعیت آن و مطابق مصوبات سازمان همکاری اسلامی تعیین می‌شود و ایرانیان مقیم خارج ازکشور نیز در سال‌های اخیر در چارچوب همین سهمیه مورد توجه قرار گرفته‌اند که درسالهای دورتر سهمیه جدایی برای این زایران تعیین می شد.

وی افزود: در گذشته اعزام ایرانیان مقیم خارج از کشور از طریق واسطه‌ها و پیمانکاران انجام می‌شد، اما امسال با مجوز نماینده ولی‌فقیه در امورحج و زیارت و با همکاری وزارت امور خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی،سازمان حج و زیارت به‌صورت مستقیم مسئولیت برنامه‌ریزی، جذب و اعزام این زائران رابر عهده گرفت و در این راستا دو کاروان تشکیل شد.

رشیدیان با اشاره به شرایط خاص حج امسال گفت: برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده به خوبی پیش می رفت که با جنگ تحمیلی روبرو شدیم و به دنبال آن شرایط منطقه ای و تحریم های ظالمانه موجب شد در نهایت امکان اعزام حدود ۳۰ هزار زائر ایرانی فراهم آمد که این موضوع به کاهش تعداد زائران ایرانی مقیم خارج از کشور نیز منجر شد.

وی ادامه داد: با وجود این محدودیت‌ها، پس از تأیید نهایی اعزام‌ها در اواخر فروردین‌ماه، فرآیند اجرایی در مدت زمانی کوتاه آغاز شد و حتی سناریوی اعزام زمینی نیز مورد بررسی قرار گرفت، اما با فراهم شدن شرایط، انتقال زائران به‌صورت هوایی انجام شد.

رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه زائران اعزامی ایرانیان مقیم خارج از کشور از میان ثبت‌نام‌کنندگان واجد شرایط انتخاب شدند، تصریح کرد: خوشبختانه فرآیند اعزام و حضور این زائران در قالب یک کاروان منسجم و برنامه‌ریزی‌شدهبه انجام رسید.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای تسهیل اعزام ایرانیان مقیم خارج از کشور به عمره مفرده خبر داد و گفت: مقدمات این موضوع فراهم شده و متقاضیان در آینده می‌توانند از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده برای تشرف به عمره بهره‌مند شوند.

رشیدیان با آرزوی قبولی اعمال زائران، ابراز امیدواری کرد که آنان پس از بازگشت به کشورهای محل اقامت خود، سفیران فرهنگ دینی، معنویت، نورانیت،دوستی و خیرخواهی باشند.