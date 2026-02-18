پیام تسلیت فرمانده کل سپاه به سردار مهری

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر محمد پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور پیامی درگذشت همسر سردار «تقی مهری» معاون هماهنگکننده سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی کشور را تسلیت گفت.
متن این پیام به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند سردار سرتیپ پاسدار تقی مهری
معاون محترم هماهنگکننده سازمان عقیدتی سیاسی فراجا
سلام علیکم
درگذشت همسر مکرمه و مؤمنه جنابعالی «حاجیه خانمام البنین مهری»، موجب تأثر و تألم فراوان گردید.
این بانوی فداکار و وفادار فاطمی که سالها در کنار آن سردار گرانقدر در مسیر خدمت صادقانه به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و نقشآفرینی موفق در دوران دفاع مقدس و انجام مأموریت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی کشور و نگهبانی از آرمانهای والای انقلاب اسلامی همراه و همدل بود، بیتردید از اجر و پاداش الهی بهرهمند خواهد شد.
اینجانب ضمن عرض تسلیت و تعزیت صمیمانه به جنابعالی، خاندان محترم و سایر بستگان معزز، از درگاه خداوند متعال برای آن فقیده سعیده، رحمت واسعه و علو درجات و همنشینی با بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلامالله علیها و برای آن برادر انقلابی و ولایی و بازماندگان گرامی صبر و شکیبایی مسئلت مینمایم.
سرلشکر پاسدار محمد پاکپور
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
نظر شما