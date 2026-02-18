اسدی: بدون توجه به فناوری روز موفقیت در سطح بین المللی به دست نمی آید

به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه رویداد ملی «از ایده تا کسب و کار در ورزش» با حضور وزیر ورزش و جوانان، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و جمعی از مدیران ارشد، چهره‌های برجسته و نخبگان جامعه علمی و ورزشی کشور، روز سه‌شنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۴ در تهران برگزار و در این مراسم فدراسیون دوچرخه‌سواری نیز مورد تجلیل قرار گرفت.

در طی مراسم اختتامیه، ضمن معرفی ایده‌ها و محصولات برتر، با عنایت به ارزیابی‌های تخصصی انجام شده توسط ستاد برگزاری رویداد، فدراسیون دوچرخه‌سواری به عنوان فدراسیون پیشرو در حوزه فناوری‌های ورزشی معرفی و از فعالیت‌های مؤثر انجام شده در این زمینه، تقدیر و قدردانی به عمل آمد.

رسول اسدی، رئیس فدراسیون دوچرخه‌سواری در خصوص کسب این موفقیت گفت: بهره‌مندی صحیح از فناوری در ورزش یکی از بحث‌های روز جهان است که لزوم برنامه‌ریزی هدفمند و حرکت مستمر در این زمینه را اجتناب‌ناپذیر کرده‌ است. ایشان گفت: درصد استفاده از فناوری و تکنولوژی در ورزش‌های مختلف ورزشی، متفاوت است که در رشته دوچرخه‌سواری به جهت تجهیزات محور بودن آن، حائز اهمیت و اثربخشی آن در رکوردهای ورزشکاران و مدال‌آوری آنها، کاملا مشهود است.

وی افزود: بنابراین اگر با توجه به رشد روزافزون تکنولوژی در سال‌های اخیر و همچنین سطح نزدیک و بسیار بالای رقابت در مسابقات مختلف آسیایی و جهانی، به این موضوع توجه کافی نکنیم، بی‌شک هیچ شانسی برای موفقیت در رقابت‌های بین‌المللی نخواهیم داشت.

رئیس فدراسیون دوچرخه‌سواری اظهار داشت: برای رشته جاده، تجهیزات مناسبی خریداری شد و در تلاش هستیم که برای دیگر رشته‌ها نیز، تجهیزات به روزی را تهیه کنیم. همچنین علاوه بر تهیه تجهیزات و ایجاد زیرساخت‌های لازم، نیاز هست که با بهبود شرایط مالی، تعداد اعزام‌های تیم‌های ملی و تعداد مسابقات بین‌المللی به میزبانی کشورمان، افزایش پیدا کند، زیرا این مسیری است که می‌بایست طی کنیم تا شاهد درخشش رکابزنان مستعد کشورمان و کسب مدال در مسابقات برون‌مرزی باشیم.

اسدی به راه‌اندازی «مرکز سنجش و ارزیابی تیم‌های ملی» به عنوان یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های انجام شده در حوزه فناوری، اشاره و بیان کرد: این مرکز از تجهیزات بسیار مناسبی برخوردار است و خوشبختانه با توجه به بهره‌مندی ما از چنین تجهیزات به‌روزی، همچون سال‌های گذشته نیاز به حضور در برخی کشورهای آسیایی برای تمرین و ارزیابی ملی‌پوشان خود نداریم.

وی افزود: بهره‌مندی از هوش مصنوعی، ایجاد دیتابیس برای ورزشکاران، انجام آنالیزهای دقیق و .... از دیگر اقدامات انجام شده است.

رئیس فدراسیون دوچرخه‌سواری گفت: البته آگاه هستیم که در این حوزه، راهی طولانی در پیش داریم، اما تلاش می‎‌کنیم در این مسیر، در حال حرکت و ارتقای مستمر خود باشیم.

وی در پایان بیان کرد: فدراسیون دوچرخه‌سواری در طی سال‌های اخیر، فضای همکاری مناسبی را با استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های خصوصی فعال در زمینه فناوری‌های ورزشی فراهم کرده است. از همکاری با دیگر تیم‌های استارت‌آپی در سایر حوزه‌های مرتبط با برنامه‌ها و فعالیت‌های تخصصی فدراسیون نیز استقبال خواهیم کرد.

شایان ذکر است، نخستین رویداد ملی «از ایده تا کسب و کار در ورزش» به همت پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی و با همکاری وزارت ورزش و جوانان، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کمیته‌های ملی المپیک و پارالمپیک در محورهای: پلتفرم‌های دیجیتال ورزشی، تجهیزات و محصولات تندرستی و تمرینی، پایش و ارتقای عملکرد ورزشکاران، فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی و صنایع خلاق در ورزش برگزار شد.