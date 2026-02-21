محسن غلامنژاد سرمربی تیم ملی اسکواش در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره میزبانی احتمالی ایران از مسابقات قهرمانی آسیا اظهار داشت: این مسابقات قرار است در اردیبهشتماه و در رده سنی جوانان برگزار شود و برنامههای آمادهسازی تیم نیز متناسب با همین رده سنی دنبال میشود. البته که در حال حاضر تمرکز من روی تیم بزرگسالان است و هدایت این رده را برعهده دارم.
وی درباره برنامه اعزام تیم به مسابقات پاکستان و برپایی اردوی پیش از مسابقات گفت: واقعیت این است که شرایط هنوز قطعی نیست و خودمان هم منتظر نهایی شدن برخی مسائل هستیم. بعید میدانم اعزام به پاکستان عملی شود چون اعلام شده همه بازیکنان آن کشور در اردو هستند. تلاش ما این است که اگر امکان داشته باشد چند روز زودتر در کشوری دیگر اردو بزنیم تا هم بازیکنان با شرایط مسابقه آشنا شوند و هم استرس آنها کمتر شود. کشورهایی مانند مالزی و عمان را مدنظر داریم اما همه چیز بستگی به هماهنگیها و پذیرش میزبان دارد.
سرمربی تیم ملی اسکواش با اشاره به روند آمادهسازی ملیپوشان عنوان کرد: بعد از مسابقات جهانی هند سپهر اعتمادپور به دلیل مصدومیت شدید قوزک پا عملاً نتوانست بازی کند و مدتی درگیر درمان بود. سایر بازیکنان هم درگیر رقابتهای لیگ بودند. اردوی جدید ما از اول اسفند در باشگاه انقلاب آغاز خواهد شد و بازیکنان تقریباً تا ۲۸ اسفند در اردو خواهند بود. بین هر دو هفته چهار روز استراحت دارند و پس از چند روز مرخصی دوباره از سوم فروردین به اردو برمیگردند. اگر اردوی خارجی فراهم شود پنجم اعزام میشویم و اگر نه تمرینات از همان تاریخ در داخل کشور ادامه خواهد داشت.
غلامنژاد در پاسخ به این پرسش که چرا ملیپوشان در این مدت در تورنمنتهای انفرادی شرکت نکردند؟ گفت: بخشی از این موضوع به شرایط داخلی و بخشی هم به مسائل مربوط به ویزا برمیگردد. سپهر اعتمادپور دو مسابقه در هند داشت که یکی به دلیل احتیاط در بازگشت از مصدومیت و دیگری به دلیل طولانی شدن روند صدور ویزا لغو شد. علیرضا شاملی هم قرار بود در عربستان مسابقه بدهد که آن هم همزمان با برخی اتفاقات اخیر کنسل شد.
وی درباره وضعیت اعزام به بازیهای آسیایی ناگویا تصریح کرد: با وزارت ورزش به این جمعبندی رسیدیم که نتیجه مسابقات قهرمانی آسیا ملاک تصمیمگیری برای اعزام تیمی یا انفرادی باشد. فدراسیون تمایل دارد اعزام به صورت تیمی انجام شود چون شانس مدال در بخش تیمی برای ما بیشتر است. برخی کشورها تنها یک یا دو بازیکن شاخص دارند ولی ما در قالب تیم میتوانیم عملکرد بهتری داشته باشیم. امیدوارم با کسب نتیجه مطلوب در قهرمانی آسیا شرایط اعزام تیمی فراهم شود.
سرمربی تیم ملی در پایان خاطرنشان کرد: مسابقات قهرمانی آسیا برای ما اهمیت زیادی دارد و اینجا دیگر بحث کسب تجربه مطرح نیست. با وجود اینکه طی ماههای گذشته چند بار برنامهها تغییر کرده و حتی دوره قبل اعزام لغو شد تلاش ما این است که از نظر روحی و روانی بازیکنان را حفظ کنیم. استرس لغو احتمالی اعزام به مسابقات در ذهن بچهها وجود دارد اما کادر فنی سعی میکند با ایجاد انگیزه و حتی برگزاری اردوی برونمرزی این فشار را کاهش دهد. هدف ما حضور قدرتمند و کسب بهترین نتیجه ممکن در این رقابتهاست.
