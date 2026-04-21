اسکواش ایران در حسرت میزبانی/ قهرمانی آسیا به چین منتقل شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات اسکواش قهرمانی آسیا در رده سنی جوانان که قرار بود اردیبهشت‌ماه به میزبانی ایران برگزار شود به دلیل شرایط جنگی از سوی کنفدراسیون اسکواش آسیا به چین واگذار شد.

این در حالی است که ایران پس از ۸ سال موفق به کسب میزبانی این رقابت‌ها شده بود اما فراهم نشدن شرایط لازم موجب از دست رفتن این فرصت شد.

این مسابقات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود چرا که رشته اسکواش به تازگی به جمع رشته‌های المپیکی اضافه شده و میزبانی چنین رویدادهایی می‌تواند نقش مهمی در مسیر رشد، توسعه و ارتقای جایگاه این رشته در ایران و سطح آسیا داشته باشد.

گفتنی است که تیم ملی بزرگسالان اسکواش ایران نیز قرار بود در فروردین‌ماه در مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی پاکستان شرکت کند اما این رقابت‌ها نیز به دلیل شرایط جنگی به تعویق افتاده است.

در حال حاضر تمامی تیم‌ها و فدراسیون‌های آسیایی در انتظار تصمیم نهایی کنفدراسیون اسکواش آسیا درباره زمان و نحوه برگزاری این رقابت‌ها هستند.