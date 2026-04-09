به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های اسکواش قهرمانی آسیا که قرار بود اواخر فروردین سال جاری به میزبانی پاکستان برگزار شود به دلیل جنگ ایران و آمریکا - رژیم صهیونیستی و شرایط حاد ایجاد شده در غرب آسیا به تعویق افتاد.

فدراسیون اسکواش آسیا اعلام کرد که با توجه به اوضاع ناپایدار و تنش‌های سیاسی و نظامی در منطقه برگزاری این رقابت‌ها در تاریخ مقرر امکان‌پذیر نیست.

تاریخ جدید برگزاری این رقابت‌ها و همچنین کشور میزبان جدید به زودی اعلام خواهد شد. این در حالی است که تیم ملی اسکواش ایران سال گذشته نیز به دلیل آغاز جنگ ایران و اسرائیل، شانس حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا به میزبانی مالزی را از دست داد.

امیر عزیزی پور رئیس فدراسیون اسکواش ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تایید این خبر اظهار کرد: متاسفانه بخاطر شرایط به وجود آمده رقابت‌های قهرمانی آسیا فعلا به تعویق افتاده ولی به زودی تاریخ جدید برگزاری این رویداد اعلام خواهد شد. فدراسیون اسکواش ایران امیدوار است که با بهبود شرایط بتواند در مسابقات آینده شرکت کند و نمایندگان کشورمان بار دیگر در عرصه بین‌المللی بدرخشند.

وی افزود: از آنجایی که بازیهای آسیایی ناگویا را در پیش داریم و باید خودمان را مهیای حضور پر قدرت در این رویداد کنیم فعلا اردوهای تیم ملی را به صورت غیر متمرکز در استانها برگزار می کنیم. روز شنبه جلسه ای را با مربیان تیم ملی خواهیم داشت تا در صورت فراهم شدن شرایط اردوهای متمرکز به میزبانی استانها برگزار کنیم.

رئیس فدراسیون اسکواش گفت: برای ما مهم است که حتما اردوهای ملی پوشان در کمپ تیم ملی واقع در تهران باشد ولی بخاطر آسیب دیدن کمپ تیم ملی در جنگ رمضان فعلا باید در سایر استانها روند آماده سازی را طی کنیم.