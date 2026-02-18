به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حمزه خلیلی، پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره رسانه و عدالت استان کرمان گفت: تأثیر رسانه بهقدری گسترده است که میتواند انتخاب را از انسان بگیرد یا انتخاب درست را در اختیار او قرار دهد.
وی با بیان اینکه رسانه در حوزههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اثرگذار است، افزود: رسانه باید در جهت رشد و اعتلای افکار عمومی حرکت کند تا مردم بتوانند انتخاب درستی در زندگی داشته باشند.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به نقش رسانه در مواجهه با شایعات و تحریفها تصریح کرد: واقعیتها باید منعکس شود و رسانه با پیوست عدالت میتواند از قلب مطالب و دروغپردازی جلوگیری کند.
خلیلی، ادامه داد: در هر مقولهای باید پیوست عدالت وجود داشته باشد و این پیوست باید در رسانه بیشتر خود را نشان دهد.
وی عدالت را امری جمعی دانست و گفت: تحقق عدالت بدون نقشآفرینی همه بخشها ممکن نیست و رسانه بخشی از این جریان است.
وی با قدردانی از برگزارکنندگان این جشنواره، افزود: امیدوارم این رویداد به الگویی برای سایر استانها تبدیل شود.
نظر شما