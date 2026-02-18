پایان کار پنجمین جشنواره رسانه و عدالت کرمان؛ خبرگزاری مهر تقدیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه پنجمین جشنواره رسانه و عدالت استان کرمان پیش از ظهر چهارشنبه با حضور معاون اول قوه قضائیه در تالار فرهنگ و هنر کرمان برگزار شد.
در این مراسم رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اهمیت پیوند قوه قضائیه با رسانهها و نقش آنان در تحقق عدالت اظهار داشت: این رویداد فرهنگی که از سال ۱۳۹۶ در استان کرمان رقم خورده، رویدادی بسیار مبارک است و علیرغم شرایط دشوار از جمله شیوع کرونا، این جشنواره تعطیل نشد و امروز شاهد معرفی برترینها در پنجمین دوره آن هستیم.
حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، با تقدیر از دستاندرکاران برگزاری این جشنواره، آماری از مشارکت گسترده اصحاب رسانه در این دوره ارائه داد و افزود: ۱۱۶ رسانه با ارسال ۲۲ هزار و ۱۰۰ اثر در این دوره شرکت کردهاند که این حجم از مشارکت، نشاندهنده عمق پیوند دستگاه قضائی استان با بدنه رسانهای است.
وی در مورد تغییر ساختار جشنواره گفت: در دو دوره گذشته، جشنواره به صورت رسانه محور برگزار میشد؛ اما در این دوره، علاوه بر این بخش، جشنواره به صورت خبرنگار محور نیز برگزار شده است تا هم خبرنگار برتر و هم رسانههای برتر مورد تقدیر قرار گیرند.
رئیس کل دادگستری کرمان به نقش محوری رسانهها در شرایط کنونی کشور اشاره و تصریح کرد: در این دوره از جشنواره بخش ویژه از تلاش اصحاب رسانه ای که فعالانه در مقابله با جنگ رسانهای دشمن در ایام جنگ ۱۲ روزه و حوادث اخیر عمل کرده اند و وظیفه رسانهای خود را به نحو احسن انجام دادهاند، تقدیر شد.
گفتنی است در این جشنواره حکمت قاسم خانی از خبرگزاری مهر در بخش یادداشت و مصاحبه مقام سوم را کسب و توسط معاون اول قوه قضائیه از وی تقدیر شد.
