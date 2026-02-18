به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی ایران، با اعلام اینکه محیط زیست، قربانی خاموش منازعات است، نسبت به تبعات «نظامی‌سازی فزاینده» در خلیج فارس و دریای عمان و تبعات بالقوه و بالفعل آن بر محیط زیست منطقه و جهان به کشورهای منطقه هشدار داد.

این هشدار طی نامه‌ای خطاب به وزرای محیط زیست امارات متحده عربی، بحرین، کویت، عربستان سعودی، قطر و عمان اعلام شده است.

در این نامه آمده است: خلیج فارس و دریای عمان، به‌عنوان پهنه‌هایی با ویژگی‌های اکولوژیک منحصربه‌فرد و شکننده، نقش حیاتی در تأمین امنیت غذایی، اقتصادی و زیستی میلیون‌ها نفر از ساکنان منطقه ایفا می‌کنند. هرگونه بی‌ثباتی یا درگیری نظامی در این منطقه، مستقیماً اکوسیستم‌های دریایی، تنوع زیستی، منابع آب و خاک، کیفیت هوا و سلامت انسان‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در این نامه، به تبعات جنگ‌های پیشین در منطقه همچون «تخریب زیرساخت‌های نفتی»، «نشت گسترده آلاینده‌ها»، «انتشار مواد شیمیایی خطرناک» و «آسیب به زیستگاه‌های ساحلی و دریایی» اشاره شده که پیامدهایی ماندگار و فرامرزی برجای می‌گذارند و «آثار این خسارات همچنان در آب‌ها، رسوبات دریایی و چرخه‌های زیستی منطقه قابل مشاهده است.

در بخش دیگری از این نامه، با اشاره به حملهٔ ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای کشور و نگرانی‌های عمیق در پی این حمله دربارهٔ نشت مواد خطرناک و «تهدید کم‌سابقهٔ ایمنی زیستی و هسته‌ای» آمده است: «هرگونه آسیب به چنین تأسیساتی می‌تواند منجر به انتشار مواد پرتوزا، آلودگی منابع آب و خاک، تهدید سلامت نسل‌های کنونی و آینده، و بروز فجایع زیست‌محیطی غیرقابل جبران شود. مخاطرات این‌گونه اقدامات محدود به مرزهای جغرافیایی نبوده و تبعات آن کل منطقه و حتی فراتر از آن را در بر می‌گیرد.