۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۸:۳۴

نظامی‌سازی خلیج فارس امنیت زیستی و غذایی منطقه را به خطر می‌اندازد

سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه محیط زیست قربانی خاموش منازعات است، نسبت به پیامدهای نظامی‌سازی فزاینده در خلیج فارس و دریای عمان و اثرات آن هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی ایران، با اعلام اینکه محیط زیست، قربانی خاموش منازعات است، نسبت به تبعات «نظامی‌سازی فزاینده» در خلیج فارس و دریای عمان و تبعات بالقوه و بالفعل آن بر محیط زیست منطقه و جهان به کشورهای منطقه هشدار داد.

این هشدار طی نامه‌ای خطاب به وزرای محیط زیست امارات متحده عربی، بحرین، کویت، عربستان سعودی، قطر و عمان اعلام شده است.

در این نامه آمده است: خلیج فارس و دریای عمان، به‌عنوان پهنه‌هایی با ویژگی‌های اکولوژیک منحصربه‌فرد و شکننده، نقش حیاتی در تأمین امنیت غذایی، اقتصادی و زیستی میلیون‌ها نفر از ساکنان منطقه ایفا می‌کنند. هرگونه بی‌ثباتی یا درگیری نظامی در این منطقه، مستقیماً اکوسیستم‌های دریایی، تنوع زیستی، منابع آب و خاک، کیفیت هوا و سلامت انسان‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در این نامه، به تبعات جنگ‌های پیشین در منطقه همچون «تخریب زیرساخت‌های نفتی»، «نشت گسترده آلاینده‌ها»، «انتشار مواد شیمیایی خطرناک» و «آسیب به زیستگاه‌های ساحلی و دریایی» اشاره شده که پیامدهایی ماندگار و فرامرزی برجای می‌گذارند و «آثار این خسارات همچنان در آب‌ها، رسوبات دریایی و چرخه‌های زیستی منطقه قابل مشاهده است.

در بخش دیگری از این نامه، با اشاره به حملهٔ ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای کشور و نگرانی‌های عمیق در پی این حمله دربارهٔ نشت مواد خطرناک و «تهدید کم‌سابقهٔ ایمنی زیستی و هسته‌ای» آمده است: «هرگونه آسیب به چنین تأسیساتی می‌تواند منجر به انتشار مواد پرتوزا، آلودگی منابع آب و خاک، تهدید سلامت نسل‌های کنونی و آینده، و بروز فجایع زیست‌محیطی غیرقابل جبران شود. مخاطرات این‌گونه اقدامات محدود به مرزهای جغرافیایی نبوده و تبعات آن کل منطقه و حتی فراتر از آن را در بر می‌گیرد.

محدثه رمضانعلی

