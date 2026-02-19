تأکید مدیرکل محیط‌ زیست استان تهران بر آموزش زیست‌ محیطی نسل آینده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حفاظت محیط زیست استان تهران، حسن عباس نژاد در آیین امضای توافق‌ نامه همکاری‌ های مشترک با یک مجموعه فعال در حوزه گردشگری، هدف از این همکاری را بهره‌ گیری از ظرفیت‌ های طرفین برای معرفی علمی و عملی فرهنگ حفاظت از محیط‌ زیست عنوان کرد.

وی با اشاره به اهمیت نهادینه‌ سازی این فرهنگ از سنین پایین اظهار داشت: کودکان و نوجوانان، تصمیم‌ سازان آینده کشور هستند و اگر آموزش‌ های صحیح و هدفمند از سال‌ های نخست زندگی ارائه شود، می‌ توان انتظار داشت نسل آینده رویکردی مسئولانه و آگاهانه نسبت به منابع طبیعی داشته باشد.

وی با بیان اینکه در سال‌ های گذشته آموزش محیط‌ زیست کمتر از حد لازم مورد توجه بوده است، افزود: تمرکز اصلی اغلب بر اقدامات مقطعی اجرایی بوده، در حالی که آموزش زیربنای همه برنامه‌ های حفاظتی و پیشگیرانه محسوب می‌ شود و بدون آن، نتایج پایدار حاصل نخواهد شد.

مدیرکل حفاظت محیط‌ زیست استان تهران سرمایه‌ گذاری در آموزش، به‌ ویژه در مدارس و مراکز آموزشی، را اقدامی راهبردی و بلندمدت دانست که می‌ تواند بسیاری از چالش‌ های زیست‌ محیطی آینده را کاهش دهد.

عباس نژاد همچنین بر ضرورت تقویت همکاری میان نهادهای آموزشی، خانواده‌ ها و بخش‌ های فرهنگی تأکید کرد.