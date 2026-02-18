به گزارش خبرگزاری مهر، حسن سپوند اظهار کرد: با اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان در سازمان اطلاعات سپاه، عوامل اصلی و سرشبکه‌های اصلی و مسلح حوادث تروریستی دی ماه امسال در شهرستان اندیمشک شناسایی دستگیر شدند.

وی ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه این متهمان تعداد دو قبضه سلاح جنگی کلاشینکف، یک قبضه کلت کمری و پنج قبضه سلاح شکاری و به همراه مقادیری مهمات کشف و ضبط شد.

وی ادامه داد: متهمان پس از تشکیل پرونده قضایی و طی مراحل قانونی، با قرار تأمین مناسب روانه بازداشت شده‌اند و تحقیقات تکمیلی برای شناسایی سایر مرتبطان احتمالی همچنان ادامه دارد.