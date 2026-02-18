  1. استانها
  2. خوزستان
۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۹:۰۷

سرشبکه‌های اصلی حوادث تروریستی دی ماه اندیمشک دستگیر شدند

اهواز - دادستان عمومی و انقلاب اندیمشک گفت: سرشبکه‌های اصلی حوادث تروریستی دی ماه امسال در این شهرستان دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن سپوند اظهار کرد: با اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان در سازمان اطلاعات سپاه، عوامل اصلی و سرشبکه‌های اصلی و مسلح حوادث تروریستی دی ماه امسال در شهرستان اندیمشک شناسایی دستگیر شدند.

وی ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه این متهمان تعداد دو قبضه سلاح جنگی کلاشینکف، یک قبضه کلت کمری و پنج قبضه سلاح شکاری و به همراه مقادیری مهمات کشف و ضبط شد.

وی ادامه داد: متهمان پس از تشکیل پرونده قضایی و طی مراحل قانونی، با قرار تأمین مناسب روانه بازداشت شده‌اند و تحقیقات تکمیلی برای شناسایی سایر مرتبطان احتمالی همچنان ادامه دارد.

کد خبر 6753276

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها