به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمود گیلانی بعد از ظهر چهارشنبه در آگاهی سمنان از دستگیری سارقان ساختمان های نیمه تمام در سرخه خبر داد و بیان کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت اماکن خصوصی و ساختمان های نیمه کاره در استان، کارآگاهان پلیس آگاهی، اقدامات تخصصی خود را در این زمینه شروع کردند.

وی با اشاره به بررسی میدانی و استفاده از تجهیزات هوشمند افزود: ماموران موفق شدند هویت سارق سابقه دار را در شهرستان سرخه شناسایی کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان سمنان از دستگیری متهم و اقرار او به ۹ فقره سرقت با همکاری همدستانش خبر داد و گفت: با همکاری سارق، مالخر شناسایی و دستگیر شد.

گیلانی تصریح کرد: پرونده در این رابطه تکمیل و متهمان به مراجع قضایی معرفی شدند.