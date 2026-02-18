۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۲۰:۰۲

دستگیری سارقان ساختمان‌های نیمه‌تمام در سرخه؛ اقرار به ۹ فقره سرقت

سمنان- رئیس پلیس آگاهی استان سمنان از دستگیری سارقان ساختمان‌های نیمه‌کاره و اماکن خصوصی در سرخه خبر داد و گفت: متهم در بازجویی‌ها به ۹ فقره سرقت با همکاری همدستانش اقرار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمود گیلانی بعد از ظهر چهارشنبه در آگاهی سمنان از دستگیری سارقان ساختمان های نیمه تمام در سرخه خبر داد و بیان کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت اماکن خصوصی و ساختمان های نیمه کاره در استان، کارآگاهان پلیس آگاهی، اقدامات تخصصی خود را در این زمینه شروع کردند.

وی با اشاره به بررسی میدانی و استفاده از تجهیزات هوشمند افزود: ماموران موفق شدند هویت سارق سابقه دار را در شهرستان سرخه شناسایی کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان سمنان از دستگیری متهم و اقرار او به ۹ فقره سرقت با همکاری همدستانش خبر داد و گفت: با همکاری سارق، مالخر شناسایی و دستگیر شد.

گیلانی تصریح کرد: پرونده در این رابطه تکمیل و متهمان به مراجع قضایی معرفی شدند.

کد خبر 6753302

