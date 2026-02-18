۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۳۹

طاهری: ماه رمضان، فرصت اوج انسانیت و بهره‌مندی از رحمت الهی است

شیراز- دبیر جامعه روحانیت شیراز با تأکید بر ارزش خدمت خادمان به زائران، ماه رمضان را فرصتی برای رشد معنوی، اوج انسانیت و بهره‌مندی از رحمت الهی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محی‌الدین طاهری صبح چهارشنبه در مراسم غبارروبی حرم حضرت سیدعلاالدین حسین(ع) بر ضرورت بهره‌گیری از فرصت‌های معنوی ماه مبارک رمضان تأکید و با اشاره به آیات قرآن کریم گفت: ساعات پایانی ماه شعبان بهترین فرصت برای آمادگی ورود به ماه رمضان است و خداوند متعال همه ما را وارد اقیانوس بیکران رحمت خود می‌کند.

وی ادامه داد: آیات «شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن» و «اذا سألک عبادی عنی فانی قریب» نشان می‌دهد که اگر بخواهیم، می‌توانیم در این ماه به اوج انسانیت برسیم و از برکات ویژه آن بهره‌مند شویم.

دبیر جامعه روحانیت شیراز افزود:هر خدمتی که در این ماه به زائران خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام ارائه شود، ارزش مضاعف دارد و برای دنیا و آخرت شما ذخیره خواهد شد.

حجت الاسلام طاهری همچنین با یادآوری حوادث تلخ اخیر و شهادت جمعی از جوانان کشور گفت: این جنایات ملت ایران را عزادار کرد، اما خون شهدا همواره موجب استحکام و بیداری بیشتر جامعه شده است. دشمنان اسلام عددی نیستند و عظمت ملت ایران با رهبری حکیمانه ولی امر مسلمین روزبه‌روز آشکارتر می‌شود.

تولیت حرم حضرت سیدعلاالدین حسین(ع) تصریح کرد: امیدواریم خداوند به برکت این امامزاده لازم‌التکریم، توفیقات همه شما عزیزان را افزون کند و ما را در مسیر خدمت به اهل‌بیت(ع) ثابت‌قدم بدارد.

