به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محی‌الدین طاهری صبح چهارشنبه در مراسم غبارروبی حرم حضرت سیدعلاالدین حسین(ع) بر ضرورت بهره‌گیری از فرصت‌های معنوی ماه مبارک رمضان تأکید و با اشاره به آیات قرآن کریم گفت: ساعات پایانی ماه شعبان بهترین فرصت برای آمادگی ورود به ماه رمضان است و خداوند متعال همه ما را وارد اقیانوس بیکران رحمت خود می‌کند.

وی ادامه داد: آیات «شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن» و «اذا سألک عبادی عنی فانی قریب» نشان می‌دهد که اگر بخواهیم، می‌توانیم در این ماه به اوج انسانیت برسیم و از برکات ویژه آن بهره‌مند شویم.

دبیر جامعه روحانیت شیراز افزود:هر خدمتی که در این ماه به زائران خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام ارائه شود، ارزش مضاعف دارد و برای دنیا و آخرت شما ذخیره خواهد شد.

حجت الاسلام طاهری همچنین با یادآوری حوادث تلخ اخیر و شهادت جمعی از جوانان کشور گفت: این جنایات ملت ایران را عزادار کرد، اما خون شهدا همواره موجب استحکام و بیداری بیشتر جامعه شده است. دشمنان اسلام عددی نیستند و عظمت ملت ایران با رهبری حکیمانه ولی امر مسلمین روزبه‌روز آشکارتر می‌شود.

تولیت حرم حضرت سیدعلاالدین حسین(ع) تصریح کرد: امیدواریم خداوند به برکت این امامزاده لازم‌التکریم، توفیقات همه شما عزیزان را افزون کند و ما را در مسیر خدمت به اهل‌بیت(ع) ثابت‌قدم بدارد.