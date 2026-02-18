به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، آئین توزیع ۱۰ هزار بسته معیشتی روز چهارشنبه با حضور بهرام سرمست استاندار آذربایجانشرقی و جمعی از مسئولان استانی در مصلی برگزار شد.
استاندار آذربایجانشرقی در این مراسم با قدردانی از اقدامات خیرخواهانه بنیاد مصلی و مشارکت خیرین، کمک به اقشار نیازمند و کمبرخوردار را بهویژه در آستانه ماه مبارک رمضان، جلوهای ارزشمند از روحیه نوعدوستی و مسئولیتپذیری اجتماعی دانست و بر ضرورت تداوم چنین اقدامات حمایتی تأکید کرد.
بر اساس توضیحات ارائهشده در این مراسم، هر یک از بستههای معیشتی توزیعی ارزشی در حدود ۳ میلیون تومان دارد و شامل اقلام اساسی مورد نیاز خانوارها از جمله برنج، روغن، خرما، ماکارونی و سایر مایحتاج ضروری است.
در مرحله نخست، ۳ هزار بسته معیشتی آماده توزیع شده و تاکنون ۵ هزار بسته به شهرستانهای مختلف استان ارسال شده است. همچنین بنا بر اعلام مسئولان، هزار بسته دیگر نیز به این تعداد افزوده خواهد شد و بخشی از این بستهها در شهر تبریز و بخش دیگر در سایر شهرستانهای آذربایجانشرقی در اختیار خانوادههای نیازمند قرار میگیرد.
در این آئین، بر نقش مهم نهادهای حمایتی، خیرین و مشارکت مردمی در کاهش مشکلات معیشتی، بهویژه در روزهای منتهی به ماه مبارک رمضان، تأکید شد.
