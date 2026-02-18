به گزارش خبرگزاری مهر از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، عباس صالحی روز چهارشنبه در نشست مشترک وزرای فرهنگی دولت چهاردهم که با هدف هماهنگی سیاست‌ها و تقویت همکاری‌های بین‌دستگاهی برگزار شد، افزود: این صندوق می‌تواند با سازوکاری مشخص و هدفمند، طرح‌های مشترک را از سطح مدیران میانی تا تصویب وزرا هدایت و پشتیبانی کند.

وی با اشاره به اینکه محدودیت منابع مالی ایجاب می‌کند تمرکز بر اتصال و هم‌افزایی داشته‌ها باشد، نه خلق ساختارهای موازی، تأکید کرد: این صندوق می‌تواند اجرای پروژه‌های فرابخشی را تسهیل کرده و اثربخشی اقدامات فرهنگی را افزایش دهد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی بین‌ وزارتی، کدگذاری بودجه‌ها حول محورهای هویتی و کار مشترک در اجرای طرح‌های ملی، افزود: مقطع زمانی تدوین بودجه سال آینده وزارتخانه‌ها «فرصتی مناسب برای هم‌راستاسازی برنامه‌ها» است.

صالحی اظهار کرد: با کدگذاری برنامه‌های مشترک در حوزه‌هایی مانند ایران‌دوستی، امید و نشاط اجتماعی، فرهنگ و علم، می‌توان نقاط تقاطع فعالیت‌ها را شناسایی و از ظرفیت‌های مکمل دستگاه‌ها بهره‌برداری کرد.

وی نقش مدیران میانی و معاونان را در عملیاتی شدن مصوبات کلیدی دانست و خواستار تعامل مستمر میان دبیرخانه‌های دستگاه‌ها شد تا تصمیم‌ها به نتایج ملموس اجرایی تبدیل شوند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه ایران‌دوستی و امید اجتماعی طی سال گذشته، از دستگاه‌ها خواست گزارش عملکرد خود را ارائه دهند تا این مسیر در برنامه‌ریزی سال آینده با انسجام بیشتری دنبال شود.

نشست وزرای فرهنگی دولت چهارهم با حضور وزیران آموزش و پرورش، میراث فرهنگی و گردشگری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان، امروز و با هدف هماهنگی سیاست‌ها و تقویت همکاری‌های بین‌دستگاهی و با تأکید بر هم‌افزایی ساختاری، بودجه‌ریزی هدفمند و تمرکز بر محورهای هویتی و در جهت افزایش اثربخشی سیاست‌های فرهنگی کشور به میزبانی وزارت آموزش و پرورش در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.