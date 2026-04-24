به گزارش خبرگزاری مهر، سید عادل رهبریان از عملیات موفق امدادگران پایگاه کوهستان دنا برای نجات یک سالمند ۷۰ ساله خبر داد.

وی افزود: طی تماس تلفنی مرکز کنترل و هماهنگی عملیات مبنی بر گم شدن فردی ۷۰ ساله با سابقه بیماری قلبی در کوه های صعب‌العبور منطقه بن‌رود بلافاصله تیم‌های پایگاه کوهستان دنا به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد افزود: ۲ تیم عملیاتی با ۶ نیروی امدادی و ۲ دستگاه ناوگان ساعت ۱۵:۳۰ راهی منطقه شدند و پس از طی مسیر و جستجو در منطقه سرانجام فرد مفقود شده را در منطقه دشتک دره بن‌رود پیدا کردند.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد:خوشبختانه این شهروند سالم و بدون هیچ آسیبی پیدا شد و تیم امدادی وی را در ساعت ۱۸:۵۰ به آغوش خانواده بازگرداند.