هوای مشهد ناسالم است

به گزارش خبرنگار مهر، در سی امین روز از بهمن ماه ۱۴۰۴ شاخص کیفیت هوای شهر در ۲۴ ساعت گذشته با رسیدن به عدد ۸۱ در محدوده قابل قبول قرار گرفته و هماکنون نیز با شاخص ۱۰۰ در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.
بر اساس دادههای هواشناسی، امروز پنجشنبه ۳۰ بهمن وضعیت جوی صاف گزارش شده است.
بررسی دادههای ایستگاههای سنجش کیفیت هوا نشان میدهد کیفیت هوای شهر در اکثر نقاط در شرایط قابل قبول قرار دارد.
بر اساس این گزارش، شاخص کیفیت هوا در ایستگاه های وحدت، رسالت و آوینی در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد، ایستگاه هفت حوض در وضعیت سبز و پاک قرار گرفته و در دیگر ایستگاههای سطح شهر کیفیت هوای قابل قبول گزارش شده است.
