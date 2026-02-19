خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: ماه مبارک رمضان، فرصت طلایی انس با قرآن کریم، تقوای الهی و صیقل دادن روح آدمی است ماهی که القاب فراونی دارد اما در این بین بهار قرآن و ضیافت الهی دو نامی است که مفاهیم زیبایی را به ذهن انسان تداعی می کند.

در ماه بهار قرآن، انس با کلام الله مجید توصیه اکید شده است و در این بین، اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان پویش زندگی با آیه ها که سومین سال برگزاری آن فرا رسیده، مردم را به تدبر و تفکر در آیات قرآن کریم، دعوت می کند پویشی که وبسایتی به همین نام برای آن طراحی و امسال اپلیکیشن کاربردی آن هم در تمام فروشگاه های مجازی کشورمان به صورت رایگان در دسترس است.

زندگی با آیه ها تلاش می‌کند که آیات الهی و پندها و حکمت‌های نهفته در آن را در قالب پویشی در بستر مجازی به زندگی مردم بیاورد و هر روز یک آیه قرآن کریم را با توصیه بر تلاوت، تفکر، جاری و ساری کردن آن در زندگی و همچنین حفظ، به مردم ارائه می کند پویشی که از ماه ها قبل برای طراحی و اجرای آن زحمات زیادی کشیده شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره زندگی با آیه ها می گوید: پویش «زندگی با آیه‌ها» امسال هم در ماه مبارک رمضان با هدف جاری و ساری کردن آیات الهی در زندگی مومنان و روزه داران در فضایی وسیع تر از سال های گذشته در دست اجرا است.

حجت الاسلام علیرضا قنبری با بیان اینکه تلاش می شود تا با اجرای این پویش، به نوعی کلام الله مجید به متن زندگی مردم راه پیدا کند، ابراز کرد: یکی از هدفگذاری های این پویش از سوی سازمان تبلیغات اسلامی این است که بتوانیم قرآن به کتاب راهنمای زندگی مردم تبدیل شود و همین طور که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در دغدغه های خود فرمودند باید مفاهیم قرآنی به مسلمات اجتماعی تبدیل شود.

وی با بیان اینکه از این رو، امسال هم پویش زندگی با آیه‌ها در سراسر استان سمنان در دست اجرا است، افزود: این پویش به دنبال رویکرد عمومی‌سازی و مردمی‌سازی فعالیت‌های قرآنی و مشارکت حداکثری مردم در این دست برنامه‌ها طراحی و اجرا شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه در این پویش هر روز در ماه رمضان آیاتی برای تلاوت، تدبر و تفکر، حفظ و جاری و ساری کردن مفاهیم قرآنی در زندگی روزمره روزه داران معرفی می شود، ابراز کرد: ۷۰ پژوهشگر با راهبری ۲۵ استاد در قالب ۱۱ کارگروه طی ۹ ماه فعالیت این آیات را انتخاب و در پویش قرار داده اند و لذا این نشان می دهد که کار کارشناسی دقیقی نیز بر روی انتخاب آیات و موضوعات ان صورت گرفته است.

قنبری با بیان اینکه سال گذشته بیش از ۱۱ میلیون نفر در کل کشورمان در این پویش مشارکت داشتند که امسال هدفگذاری بین ۱۵ الی ۲۰ میلیون نفر است، تاکید کرد: ایجاد محافل قرآنی در کنار دیگر اهداف، مانند رساندن پیام قرآن کریم به مردم، آموزش و حفظ قرآن کریم و ... از جمله مهمترین اهداف برگزاری پویش زندگی با آیه ها است.

وبسایت zendegibaayeha.ir برای این پویش طراحی شده که می توان اپلیکیشن زندگی با آیه ها را هم از طریق همین وبسایت دانلود و نصب کرد همچنین با تحقیق درباره این پویش می توان دریافت که هدف گذاری سازمان تبلیغات اسلامی در اجرای زندگی با آیه ها در این موارد خلاصه می شود:

رساندن پیام قرآن به ۵۰ میلیون نفر، اصلاح انگاره‌های ذهنی ۳۰ میلیون نفر، آموزش، حفظ و کاربردی‌سازی ۲۰۰ آیه برای ۱۰ میلیون نفر، تربیت یک میلیون سفیر آیه‌ها، ایجاد ۱۰۰ هزار محفل قرآنی و توانمندسازی هزار حلقه میانی، اما شاید بتوان مهمترین هدف و فلسفه پویش زندگی با آیه ها مانند دیگر پویش ها و برنامه های قرآنی که قرار است در ۹۰۰ مسجد استان سمنان در طول ماه رمضان برگزار شود، انس مردم و روزه داران با کلام الله مجید دانست. موضوعی که بزرگان دین ما نیز به آن تاکید فراوان داشتند.

حجت الاسلام سید علیرضا آرامی امام جمعه گرمسار در همین ارتباط و در گفتگو با خبرنگار مهر، رمضان را ماه بهار قرآن دانست و گفت: انس با قرآن کریم و تلاوت روزانه آیات الهی در این ماه بسیار توصیه شده است و لذا مومنین در این ماه انس با قرآن کریم را حتما در دستور کار قرار دهند.

آرامی همچنین با دعوت از مردم برای حضور در مراسم مختلف قرآنی در ماه مبارک رمضان بیان کرد: پویش زندگی با آیه ها از سوی سازمان تبلیغات اسلامی یکی از بهترین برنامه‌های قرآنی ماه رمضان در استان سمنان است که مردم را به تدبر و تفکر در آیات الهی دعوت می کند.

وی با بیان اینکه پویش زندگی با آیه‌ها تلاش دارد تا قرآن کریم را درمتن و بطن زندگی مردم وارد سازد، افزود: حضور و مشارکت در این دست برنامه ها و پویش های قرآنی در ماه رمضان، فرصت طلایی تفکر در آیات الهی و حکمت های قرآن کریم است.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به فضیلت ماه رمضان و به خصوص فرصت طلایی نزدیکی و انس با خداوند و قرآن کریم، گفت: حضرت رضا(ع) می‌فرماید «اَللّهُمَّ اِنْ لَمْ تَکُنْ غَفَرْتَ لَنا فیما مَضی مِنْ شَعْبانَ فَاغْفِرْ لَنا فیما بَقِیَ مِنْهُ» از خداوند درخواست می‌کنیم اگر در ماه شعبان، ما را با آمرزش خود مهیای ورود و درک ماه مبارک رمضان نکرده است، پس در روزهای باقی‌مانده از ماه شعبان از گناهان‌ ما در گذرد.

حجت الاسلام مرتضی مطیعی با بیان اینکه رمضان ماه پرفضیلت بهار قرآن کریم و ضیافت الهی است، تاکید کرد: رمضان یک فرصت بی‌نظیر برای تقوا و خودسازی محسوب می شود و یکی از بهترین کارها در این ماه، انس با قرآن کریم و تدبر در آیات الهی محسوب می شود.

وی با دعوت از مردم استان سمنان برای انس بیشتر با قرآن کریم در ماه مبارک رمضان، افزود: باید از لحظه لحظه های ماه رمضان بهره کافی را برد و از این فرصت طلایی غفلت نورزید زیرا در ماه رمضان درب‌های بهشت و آسمان باز است.

توصیه به تلاوت قرآن کریم و تدبر در آیات الهی از توصیه‌های بسیاری از چهره های فرهنگی و مذهبی استان سمنان است. برخی از چهره ها هم در فضای مجازی با انتشار پست‌ها و تصاویری مردم را به تلاوت قرآن کریم و همچنین بهره گیری از فیوضات ماه مبارک رمضان دعوت کردند.

حجت الاسلام جلیل شریفی نیا امام جمعه آرادان در فضای مجازی ایتای خود ضمن دعوت مردم این شهرستان برای حضور در برنامه های مرتبط با ماه مبارک رمضان نوشت: چون هلال ماه رمضان پدید آید درب‌های آسمان و درب‌های بهشت و درب‌های رحمت گشوده و درب‌های دوزخ بسته شود.

همچنین آیت الله سید مهدی میرباقری شاهرودی نماینده مردم استان سمنان در خبرگان رهبری هم در فضای مجازی خود نوشت: انسان باید همت کند و آمادگی پیدا کند و فراغتی برای خود ایجاد کند تا ان‌شاءالله از برکات و ارزاق ماه مبارک رمضان، مثل رزق قرآن، رزق ادعیه، رزق شب قدر و... بهره‌مند شود.

آیت الله میرباقری شاهرودی همچنین تاکید کرد: انسان باید قبل از شب قدر آماده شود برای درک شب قدر. لااقل از اول ماه رمضان، انسان باید مهیای رسیدن به فضیلت شب قدر شود؛ یعنی آمادگی برای درک شب قدر، از اول ماه رمضان شروع می‌شود. واقعاً اگر شب قدری به انسان بگذرد و انسان آن شب را تلقّی و درک کند، بار عمر انسان بسته می‌شود.

در مساجد استان سمنان هم چه در شهرها و چه در روستاها، ویژه برنامه های جزء خوانی قرآن کریم از نخستین روز ماه مبارک رمضان برپا است و مردم متدین و خداجوی استان در این مراسم حضوری باشکوه دارند باید دید که در نهایت چه تعداد از مردم متدین و روزه‌دار استان در پویش زندگی با آیه‌ها مشارکت خواهند داشت مردمی که در دوره های قبلی برگزاری این رویداد، درخشش خارق‌العاده‌ای داشتند.