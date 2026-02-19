آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آیه ۴۵ سوره بقره (وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ) اظهار کرد: قرآن کتاب هدایت است؛ هدایت در مهندسی نظام معرفتی انسان و نیز در ساختارسازی شاکله رفتاری فردی و اجتماعی. این کتاب آسمانی نازل شده تا انسان را در دنیا به سعادت و در آخرت به نجات و رستگاری برساند.
وی افزود: خدای متعال در قرآن میفرماید قرآن آمده است تا انسانها را از همه انواع ظلمتها به سوی نور حیات انسانی هدایت کند. بنابراین قرآن کتاب زندگی است و آیاتی که مورد تفسیر قرار میگیرد، میتواند بنیانهای اساسی زندگی انسان را قرآنی سازد.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر تصریح کرد: انسان در تمام مراحل زندگی نیازمند قدرت است؛ اگر در میدان زندگی ضعیف باشد، در برابر بحرانها و چالشها آسیبپذیر خواهد شد. این قدرت باید هم در بعد روحی و باطنی و هم در بعد عملی و ظاهری شکل بگیرد.
روزه قدرت کنترل اراده را افزایش میدهد
وی ادامه داد: قدرت در نظام تصمیمسازی و تصمیمگیری زمانی حاصل میشود که انسان از رشد عقلانی برخوردار بوده و توان کنترل نفس و تمایلات انحرافی را داشته باشد. اراده قوی، عامل مغلوب کردن خواستههایی است که انسان را به تصمیمهای غلط سوق میدهد.
آیتالله صفایی بوشهری با بیان اینکه در تفاسیر، مراد از «صبر» در این آیه روزه دانسته شده است، گفت: روزه قدرت کنترل اراده را افزایش میدهد. انسان به طور طبیعی به خوردن، آشامیدن و دیگر امور عادی زندگی تمایل دارد، اما وقتی در بازهای مشخص از این امور امساک میکند، قدرت مدیریت و مهار نفس در او تقویت میشود و این مسیر اقتدار درونی را هموار میسازد.
نماز انسان را به منبع قدرت لایزال الهی متصل میسازد
وی نماز را مکمل این اقتدار دانست و افزود: اگر روزه درون انسان را قوی میکند، نماز او را به منبع قدرت لایزال الهی متصل میسازد. ارتباط با خداوند موجب آرامش، رفع بحرانهای روحی و جذب قدرت الهی میشود. انسانی که با خدا در ارتباط است، از روحیهای قوی و آرامشبخش برخوردار خواهد بود.
امام جمعه بوشهر با اشاره به تقابل حضرت موسی(ع) و فرعون خاطرنشان کرد: حضرت موسی(ع) انسانی اهل روزه و نماز و مرتبط با خدا بود؛ از درون قوی و از بیرون متصل به منبع فیض الهی. به همین دلیل در برابر قدرت ظاهری فرعون پیروز شد. کسی که خدا را دارد، هرچند ظاهراً چیزی نداشته باشد، همه چیز دارد؛ و آنکه خدا ندارد، هرچند امکانات فراوان داشته باشد، در حقیقت چیزی ندارد.
وی با اشاره به عبارت «و انها لکبیره الا علی الخاشعین» تأکید کرد: استعانت واقعی به روزه و نماز کار بزرگی است و تنها از عهده خاشعان برمیآید؛ کسانی که خود را در محضر خدا میدانند و از اکنون برای پاسخگویی در پیشگاه الهی آماده میشوند.
نظر شما