۱۸۸ گلوگاه ترافیکی در محلات اصفهان طی چهار سال رفع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی معرک‌نژاد با اشاره به اهمیت پروژه‌های محله‌محور در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، گفت: گلوگاه‌های شهری معمولاً در کوچه‌ها و خیابان‌های دارای بافت قدیمی یا در مجاورت املاک متروکه و فضاهای بلااستفاده شکل می‌گیرد؛ گره‌هایی که سال‌ها موجب بروز مشکلات ترافیکی و نارضایتی ساکنان محلات می‌شد و به‌عنوان یکی از دغدغه‌های جدی مردم به مدیریت شهری منتقل می‌شد.

وی افزود: بازگشایی گلوگاه‌های محلی در دوره‌های مختلف شورای اسلامی شهر اصفهان همواره در دستور کار قرار داشته است، اما پیچیدگی‌های حقوقی و اجرایی در حوزه تملک و آزادسازی، هزینه‌های بالا و همچنین نمود کمتر ظاهری این پروژه‌ها نسبت به طرح‌های بزرگ‌مقیاس، موجب می‌شد این اقدامات به‌عنوان برنامه‌هایی مستمر، زمان‌بر و نیازمند پیگیری مداوم تعریف شود.

سخنگو و مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری اصفهان با بیان اینکه در دوره اخیر مدیریت شهری، نگاه محله‌محور به صورت جدی‌تر دنبال شده است، اظهار کرد: با تشکیل میز محلات و تمرکز بر شناسایی مسائل محلی بر اساس مشارکت شهروندان و دریافت نظرات مستقیم مردم، گره‌گشایی از گلوگاه‌های شهری به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در دستور کار قرار گرفت.

معرک‌نژاد ادامه داد: طی چهار سال گذشته، مجموعه مدیریت شهری موفق شده است ۱۸۸ گلوگاه ترافیکی را در محلات مختلف شهر اصفهان شناسایی و رفع کند که این عدد در مقایسه با دوره‌های گذشته رقم قابل توجهی محسوب می‌شود و نشان‌دهنده توجه ویژه به پروژه‌های کوچک‌مقیاس، اما اثرگذار و مبتنی بر نیازهای واقعی محلات است.

وی با اشاره به گستره اجرای این اقدامات در سطح شهر گفت: پروژه‌های رفع گلوگاه در تمام مناطق شهرداری اصفهان اجرا شده و پوشش فراگیر داشته است، به‌گونه‌ای که آثار آن در بهبود تردد محلی، افزایش ایمنی، کاهش گره‌های ترافیکی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان به شکل ملموس قابل مشاهده است.

سخنگو و مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: رفع گلوگاه‌های شهری علاوه بر تأثیر مستقیم بر روان‌سازی عبور و مرور، نقش مهمی در توسعه و نوسازی شهری دارد و موجب می‌شود ارائه خدمات شهری با سهولت بیشتری انجام شود؛ به‌ویژه در حوزه‌هایی همچون امدادرسانی در شرایط بحرانی، آتش‌نشانی، جمع‌آوری پسماند و دسترسی خودروهای خدمات‌رسان.

معرک‌نژاد با اشاره به نتایج این اقدامات گفت: کاهش تصادفات، کاهش ترافیک‌های محلی و افزایش دسترسی خودروهای امدادی و خدماتی از جمله پیامدهای مستقیم رفع گلوگاه‌هاست و شهروندان هنگام تردد روزمره در محلات خود می‌توانند به‌وضوح تغییرات ایجادشده و گشایش این گره‌های قدیمی را مشاهده کنند.

وی افزود: بسیاری از این گلوگاه‌ها سال‌ها بدون حل باقی مانده بود، اما اکنون پس از مدت‌ها این مشکلات در محلات برطرف شده و رضایتمندی قابل توجهی در میان ساکنان ایجاد کرده است.

سخنگو و مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری اصفهان با تأکید بر تداوم این رویکرد اظهار کرد: مسیر شناسایی و رفع گلوگاه‌های شهری در اصفهان همچنان ادامه خواهد داشت و امیدواریم به مرحله‌ای برسیم که این موضوع در سطح شهر به‌عنوان پروژه‌ای نزدیک به اتمام و حل‌شده تلقی شود.

معرک‌نژاد در پایان گفت: هدف نهایی مدیریت شهری، ارائه خدمات محله‌محور به همه شهروندان اصفهان به بهترین شکل ممکن است تا کیفیت زندگی در تمام محلات شهر به صورت متوازن ارتقا پیدا کند و رضایت عمومی شهروندان بیش از پیش تأمین شود