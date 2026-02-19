به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد توکلی ظهر پنجشنبه اظهار کرد: هم‌زمان با آیین ملی بهره‌برداری از طرح‌های اقتصاد مردمی، ۱۱ طرح در خراسان شمالی وارد مدار بهره‌برداری شد.

وی افزود: این طرح‌ها با سرمایه‌گذاری حدود ۷۰۰ میلیارد ریال اجرا و زمینه اشتغال حدود سه هزار نفر را فراهم کرده است.

نماینده گروه اقتصاد مردمی کشور ادامه داد: این آیین به‌صورت هم‌زمان با افتتاح ۳۶۵ طرح در ۳۱ استان برگزار شد.

وی گفت: طرح‌های اجرا شده در قالب زنجیره‌هایی از جمله بهره‌وری مزارع، دام و علوفه، صنایع دستی، پوشاک، صنایع تبدیلی و شیلات بوده است.

توکلی با تأکید بر نقش اقتصاد مردمی افزود: این الگو با مشارکت مردم، افزایش بهره‌وری و پایداری مشاغل را دنبال می‌کند.

وی همچنین از برگزاری نشست‌های تخصصی با دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی خبر داد و گفت: توسعه زنجیره‌های تولید و استفاده از مدل‌های مشارکتی در دستور کار قرار دارد.