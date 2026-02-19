تفسیر آیه ۴۶ سوره بقره توسط امام جمعه ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه هم‌زمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، نخستین جلسه تفسیر قرآن کریم با سخنرانی الله‌نور کریمی‌تبار، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام برگزار شد.

موضوع این جلسه، تفسیر آیه ۴۵ سوره مبارکه بقره با محوریت «زندگی با آیه‌ها» بود.

حجت الاسلام کریمی‌تبار ضمن تبریک حلول ماه نزول قرآن، این ماه را فرصتی طلایی برای خودسازی و تقرب به خداوند متعال دانست و گفت: سبک زندگی مؤمنانه باید بر پایه آموزه‌های قرآنی شکل گیرد و برای رسیدن به آرامش و سعادت واقعی، باید از صبر و نماز یاری جست.

وی با اشاره به مضمون آیه شریفه «وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ» اظهار کرد: خداوند راه غلبه بر مشکلات و دوری از آلودگی‌ها را در دو محور صبر و نماز قرار داده است. انسان خاشع کسی است که عظمت پروردگار را درک می‌کند و از نماز، لذت حضور در برابر معبود را می‌چشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان ایلام تأکید کرد: ماه رمضان، ماه مجاهده با نفس و تمرین خودکنترلی است. روزه‌داری به انسان قدرت نه گفتن به هوای نفس و وسوسه‌های شیطانی را می‌دهد و این، بزرگ‌ترین جهاد درونی است.

وی افزود: صبر از مسائل کوچک آغاز می‌شود؛ از کنترل خشم و گفتار تا تحمل در برابر دشواری‌ها. اندکی صبر می‌تواند از بروز بسیاری از مشکلات اجتماعی و پرونده‌های قضایی جلوگیری کند.

کریمی‌تبار با اشاره به آثار فردی و اجتماعی نماز گفت: نماز مایه آرامش، بازدارنده از بدی‌ها و تقویت‌کننده روح مقاومت در برابر سختی‌هاست. جامعه‌ای که اهل نماز است، در برابر مشکلات تسلیم نمی‌شود.

گفتنی است، برنامه تفسیری «زندگی با آیه‌ها» ویژه ماه مبارک رمضان، از صداوسیمای مرکز ایلام پخش می‌شود.