وقوع وزش باد شدید طی امروز و فردا در استان ایلام

ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین نقشه‌های هواشناسی، از ناپایداری‌های جوی ضعیف و تداوم هوای گرم تا اواسط هفته آینده در این استان خبر داد.

رستمی اظهار کرد: طی امروز و فردا (پنجشنبه و جمعه)، به‌دنبال عبور امواج ناپایدار از شمال غرب کشور، ناپایداری‌های بسیار ضعیفی در استان ایلام مشاهده خواهد شد که عمدتاً به صورت افزایش ابر و وزش باد خواهد بود.

وی با تأکید بر شدت پدیده باد، افزود: وزش باد برای امروز و به‌ویژه فردا در بازه نسبتاً شدید و گاهی شدید پیش‌بینی می‌شود.

رستمی ادامه داد: لذا توصیه می‌شود شهروندان نسبت به تثبیت و مهار انواع سازه‌های سبک و موقت اقدام لازم را به عمل آورند تا از هرگونه آسیب احتمالی جلوگیری شود.

این کارشناس هواشناسی همچنین به تداوم وضعیت دمایی اشاره کرد و گفت: هوای گرم حاکم بر استان تا اوایل و حتی اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت. دمای روزانه در این مدت حدود ۱۰ درجه سانتی‌گراد بالاتر از نرمال این موقع از سال خواهد بود که نیاز به رعایت نکات بهداشتی متناسب با این گرمای غیرفصلی وجود دارد.