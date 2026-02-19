به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقی‌پور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری از پروژه تکمیل باند دوم محور خمیر–بندرلنگه بازدید کرد.

وی در تشریح جزئیات این پروژه اظهار کرد: این طرح شامل ۱۷ کیلومتر مسیر است که از این میزان، ۷ کیلومتر به صورت احداثی و ۱۰ کیلومتر روکش لایه دوم اجرا می‌شود و در مجموع ۲۳ دستگاه ابنیه فنی در این مسیر پیش‌بینی شده است.

صادقی‌پور با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی پروژه افزود: با تأمین به‌موقع اعتبارات، این محور تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری خواهد رسید که نقش مهمی در ارتقای ایمنی تردد، کاهش سوانح و تسهیل حمل‌ونقل در غرب استان خواهد داشت.

در ادامه این بازدید، مسیر باند دوم خمیر به بندرلنگه به صورت میدانی مورد بررسی قرار گرفت و بر رفع موانع اجرایی و تسریع در تکمیل بخش‌های باقی‌مانده تأکید شد.