  1. استانها
  2. هرمزگان
۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۹:۰۳

باند دوم محور خمیر–بندرلنگه تا پایان ۱۴۰۵ به بهره‌برداری می‌رسد

بندرلنگه- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان در سفر به غرب استان و شهرستان بندرلنگه، روند اجرای پروژه‌های راهسازی از جمله تکمیل باند دوم محور خمیر–بندرلنگه را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقی‌پور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری از پروژه تکمیل باند دوم محور خمیر–بندرلنگه بازدید کرد.

وی در تشریح جزئیات این پروژه اظهار کرد: این طرح شامل ۱۷ کیلومتر مسیر است که از این میزان، ۷ کیلومتر به صورت احداثی و ۱۰ کیلومتر روکش لایه دوم اجرا می‌شود و در مجموع ۲۳ دستگاه ابنیه فنی در این مسیر پیش‌بینی شده است.

صادقی‌پور با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی پروژه افزود: با تأمین به‌موقع اعتبارات، این محور تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری خواهد رسید که نقش مهمی در ارتقای ایمنی تردد، کاهش سوانح و تسهیل حمل‌ونقل در غرب استان خواهد داشت.

در ادامه این بازدید، مسیر باند دوم خمیر به بندرلنگه به صورت میدانی مورد بررسی قرار گرفت و بر رفع موانع اجرایی و تسریع در تکمیل بخش‌های باقی‌مانده تأکید شد.

