به گزارش خبرنگار مهر، علی سروش عصر پنجشنبه در جریان این دیدار با اشاره به رویکرد توسعه‌محور دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اظهار کرد: ارتقای کیفیت آموزش، گسترش پژوهش‌های کاربردی و بهبود خدمات درمانی، سه محور اصلی برنامه‌های دانشگاه برای پاسخ‌گویی مؤثر به نیازهای حوزه سلامت استان است.

وی در بخش آموزش، تکمیل رشته‌های تخصصی و فوق‌تخصصی دانشگاه را از اولویت‌های اصلی برشمرد و افزود: توسعه پردیس دانشگاهی با تأکید بر مولدسازی دارایی‌ها و با حمایت استانداری کرمانشاه در دستور کار قرار دارد و این موضوع نقش مهمی در تقویت زیرساخت‌های آموزشی و علمی دانشگاه ایفا خواهد کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه همچنین با اشاره به مصوبات سفر ریاست جمهوری، بر پیگیری راه‌اندازی دانشکده فناوری‌های نوین تأکید کرد و گفت: دانشگاه در تلاش است با فراهم‌سازی بستر توسعه پژوهش‌های مسئله‌محور و کاربردی، زمینه حل مسائل استان را با مشارکت دانشگاه‌های دیگر، شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان فراهم کند.

سروش در ادامه به اقدامات انجام‌شده در حوزه تجهیزات بیمارستانی اشاره کرد و افزود: تأمین و تجهیز بیمارستان‌های شهرستان‌ها به‌صورت جدی دنبال شده و در همین راستا دو دستگاه شتاب‌دهنده در بیمارستان شهید رئیسی و یک دستگاه اسپکت اسکن در بیمارستان امام رضا (ع) نصب و راه‌اندازی شده است.

وی با بیان اینکه در ایام دهه فجر نیز تجهیزات سرمایه‌ای مهمی در شهرستان‌ها توزیع و نصب شده است، تصریح کرد: این اقدامات با هدف ارتقای سطح خدمات درمانی و دسترسی عادلانه مردم استان به خدمات سلامت انجام شده و نقش مؤثری در بهبود کیفیت درمان دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت اورژانس پیش‌بیمارستانی پرداخت و گفت: تکمیل پایگاه‌های اورژانس و تأمین آمبولانس‌های مورد نیاز از دغدغه‌های اصلی دانشگاه و استانداری است و در این راستا هماهنگی‌های لازم با وزارت بهداشت انجام شده است.

سروش افزود: بر اساس این هماهنگی‌ها، ۵۰ درصد اعتبار خرید ۳۰ دستگاه آمبولانس و تکمیل ۲۸ خانه بهداشت فاقد فضای ملکی تأمین می‌شود و مابقی اعتبار نیز با حمایت استانداری کرمانشاه پرداخت خواهد شد تا تمامی خانه‌های بهداشت استان از فضای ملکی مناسب برخوردار شوند و آمبولانس‌ها به‌موقع در دسترس بیماران قرار گیرند.

وی همچنین از امضای تفاهم‌نامه میان استانداری کرمانشاه و رئیس اورژانس کشور برای تأمین آمبولانس‌ها خبر داد و گفت: پیش از این نیز تفاهم‌نامه‌ای برای تکمیل ۲۸ خانه بهداشت با همکاری استانداری کرمانشاه و معاونت توسعه وزارت بهداشت منعقد شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در پایان ضمن قدردانی از حمایت‌های استاندار کرمانشاه، ابراز امیدواری کرد: با اجرای این اقدامات، سطح خدمات بهداشتی و درمانی استان ارتقا یابد و مردم با اطمینان و رضایت بیشتری از خدمات حوزه سلامت بهره‌مند شوند.