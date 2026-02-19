به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد غفاری از برگزاری نخستین نمایشگاه منطقهای عرضه و فروش محصولات مشاغل خرد و خانگی به میزبانی استان آذربایجان شرقی خبر داد.
وی اظهار داشت: این نمایشگاه با حضور فعالان مشاغل خرد و خانگی از استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان و کردستان از ۴ تا ۸ اسفندماه در محل نمایشگاه بینالمللی تبریز برگزار خواهد شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی افزود: در این رویداد اقتصادی و حمایتی، بیش از ۴۰۰ غرفهدار از فعالان حوزه مشاغل خرد و خانگی، به عرضه و فروش مستقیم محصولات خود خواهند پرداخت.
غفاری هدف از برگزاری این نمایشگاه را حمایت از تولیدکنندگان خرد و خانگی، توسعه بازار فروش، ایجاد فرصتهای پایدار اشتغال و تقویت اقتصاد خانوادهمحور عنوان کرد و گفت: این نمایشگاه بستری مناسب برای معرفی توانمندیها، خلاقیتها و ظرفیتهای تولیدی فعالان این حوزه در سطح منطقهای است.
