محسنی: بیش از ۱۳ هزار داوطلب شوراهای روستایی در گیلان ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا محسنی شامگاه پنجشنبه از ثبتنام ۱۳ هزار و ۱۰۶ داوطلب هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روستاها تا ساعت ۲۰ هفتمین روز نامنویسی خبر داد و با اشاره به تمدید مهلت ثبتنام اظهار کرد: ثبتنام غیرحضوری و الکترونیکی شوراهای اسلامی روستاها تا ساعت ۲۴ امشب و همچنین فردا جمعه از ساعت ۸ تا ۲۲ ادامه خواهد داشت.
محسنی با بیان اینکه از مجموع ثبتنامکنندگان، هزار و ۷۹ نفر خانم و ۱۲ هزار و ۲۷ نفر آقا هستند، افزود: فرآیند ثبتنام به صورت غیرحضوری و از طریق پنجره واحد خدمات وزارت کشور به نشانی keshvar.moi.ir در حال انجام است و داوطلبان باید اطلاعات و مدارک مورد نیاز را بارگذاری کنند.
دبیر ستاد انتخابات گیلان درباره وضعیت تحصیلی داوطلبان گفت: ۷ هزار و ۱۹۹ نفر زیر دیپلم، ۳ هزار و ۳۳۳ نفر دیپلم، ۷۰۲ نفر کاردانی، هزار و ۵۳۳ نفر کارشناسی، ۳۱۴ نفر کارشناسی ارشد، ۱۲ نفر دکتری و ۲۳ نفر دارای مدرک حوزوی هستند.
وی در تشریح ترکیب سنی داوطلبان تصریح کرد: ۴۳۸ نفر زیر ۳۰ سال، ۲ هزار و ۶۶۲ نفر بین ۳۰ تا ۴۰ سال، ۴ هزار و ۱۳۸ نفر در بازه ۴۰ تا ۵۰ سال، ۳ هزار و ۶۶۱ نفر بین ۵۰ تا ۶۰ سال، هزار و ۸۵۱ نفر بین ۶۰ تا ۷۰ سال و
محسنی با بیان اینکه حداقل سن داوطلبان ۲۵ سال تمام است، گفت: ارائه مدرک تحصیلی حداقل دیپلم برای روستاهای بالای ۲۰۰ نفر جمعیت الزامی است و در روستاهای کمتر از ۲۰۰ نفر، داشتن سواد خواندن و نوشتن کفایت میکند. همچنین مشمولان ماده ۴۱ قانون انتخابات باید گواهی استعفا و عدم سوءپیشینه معتبر ارائه دهند.
وی از آمادگی تمامی بخشداریها و دهیاریهای استان برای تسهیل روند ثبتنام خبر داد و از واجدان شرایط دعوت کرد ثبتنام خود را به ساعات پایانی موکول نکنند.
دبیر ستاد انتخابات گیلان در پایان یادآور شد: هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ همزمان با سراسر کشور در ۲ هزار و ۱۸۷ روستای گیلان برای کسب ۶ هزار و ۷۴۶ کرسی برگزار میشود.
وی همچنین به روند ثبتنام نهایی داوطلبان انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: در حوزه انتخابیه بندرانزلی از ۵۱ داوطلب پیشثبتنامی، تاکنون ۲۰ نفر ثبتنام خود را نهایی کردهاند.
