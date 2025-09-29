به گزارش خبرنگار مهر، سید کمالالدین میرجعفریان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران بعد از ظهر دوشنبه در هشتمین جلسه کارگروه زیربنایی و توسعه روستایی، عشایری، شهری، آمایش سرزمین و محیطزیست استان تهران که با حضور مدیران کل و فرمانداران استان در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار داشت: استان تهران با انبوهی از مسائل و نیازهای زیرساختی مواجه است و تصمیمات این کارگروه میتواند مسیر توسعه متوازن و پایدار را هموار کند.
وی با اشاره به دستورکار جلسه افزود: در این نشست طرحهای هادی و بهسازی روستایی، مسکن روستایی، ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی، مسائل محیط زیست و منابع طبیعی و همچنین طرحهای راهبردی توسعه شهری و روستایی در شهرستانهای مختلف استان بررسی شد.
معاون استاندار تهران بر لزوم هماهنگی دستگاهها برای اجرای مصوبات تأکید کرد و گفت: هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و فرمانداریها، شرط اصلی موفقیت در اجرای مصوبات این کارگروه است و انتظار میرود همه دستگاهها با مسئولیتپذیری و نگاه جهادی نسبت به تحقق برنامهها و طرحهای مصوب اقدام کنند.
میرجعفریان خاطرنشان کرد: نتیجه این هماهنگی، شتاب گرفتن روند توسعه زیرساختها و رفع مشکلات شهرستانهای استان خواهد بود.
در پایان این جلسه پس از بررسی پروندهها و طرحهای ارائهشده از سوی دستگاههای مختلف، تصمیمات لازم برای پیگیری و اجرای پروژهها اتخاذ شد.
