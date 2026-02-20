به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، فیلیپ بولوبیون، مدیر اجرایی سازمان دیدهبان حقوق بشر بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید را «تهدیدی بیسابقه» برای حقوق بشر دانست و تاکید کرد که آمریکا شاهد سقوط بسیار سریع دموکراسی با پیامدهای مستقیم بینالمللی است.
بولوبیون در مصاحبه با شبکه یورونیوز گفت که وخامت وضعیت حقوق بشر در جهان ادامه دارد، ولی «سرعت سقوط نظام دموکراتیک آمریکا» تنها در یک سال شگفتانگیز است.
وی افزود که دولت ترامپ ضد تمام ساختار حقوق بشر حرکت میکند و حملهای چندجانبه را علیه دموکراسی آمریکا دنبال کرده و از طریق تلاش برای محدود کردن استقلال قضات، روزنامهنگاران، نهادهای دانشگاهی و شرکتهای بزرگ، و تضعیف تکیه بر انتخابات، عمل می کند.
گزارش سالانه جهانی این سازمان به عملیاتهایی که توسط مأموران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا در شهرهای آمریکا انجام شده است، اشاره کرد که شامل صدها حمله خشونتآمیز و توهینآمیز بوده است.
بولوبیون هشدار داد که سقوط حقوق بشر و دموکراسی در ایالات متحده پیامی اشتباه به جهان میفرستد. وی تأکید کرد که اروپا نیز شاهد تلاشهای مشابهی برای «بدنام کردن مهاجران و اقلیتها» است.
این سازمان از کشورهای جهان خواست تا با قدرتهای بزرگ از جمله آمریکا مقابله کنند.
این سازمان اخیراً شاهد استعفاهای داخلی بوده که مهم ترین آنها استعفای عمر شاکر، مدیر سابق دفتر رژیم صهیونیستی و فلسطین، پس از تصمیم به تعویق انداختن گزارشی درباره محرومیت پناهندگان فلسطینی از حق بازگشت بود.
نظر شما