به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اجرای طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» در کردستان ویژه ماه مبارک رمضان، سوال مسابقه پیامکی زندگی با آیه ها به صورت روزانه منتشر می‌شود.

در راستای اجرای این طرح هر روز به قید قرعه ۱۰ کارت ۱۰ میلیون ریالی به برگزیدگان مسابقه پیامکی اهدا می‌شود.

شرکت کنندگان باید گزینه صحیح را به شماره پیامکی ۳۰۰۰۱۹۸۸ ارسال کنند.

روزانه اسامی برگزیدگان و پاسخ صحیح به اطلاع مردم استان خواهد رسید.

براساس اجرای این طرح سوال مسابقه پیامکی روز دوم ماه مبارک رمضان به شرح زیر است:

مفهوم آیه ۲۵۰ سوره بقره (رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَی الْقَوْمِ الْکَافِرِینَ) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱) دنیا و آخرت از آن خداست

۲) دعا جهت افزایش صبر و ثبات قدم

۳) رعایت انصاف

۴) پرهیزاز اسراف

اسامی برگزیدگان و پاسخ صحیح امروز در سوال روز سوم منتشر می‌شود.

جواب صحیح سوال روز اول ماه مبارک رمضان گزینه یک بود

برندگان روز اول مسابقه زندگی با آیه ها استان کردستان

1 - آقای فاروق رمضانی از شهرستان سنندج

2 - آقای پیشکو صالحی از شهرستان مریوان

3 - خانم ریحانه حاجعلی قلیان از شهرستان سنندج

4 - آقای شفیع مولودی از شهرستان سروآباد

5 - خانم صنا زمانی از شهرستان سنندج

6 - خانم هه‌تاو حسینی از شهرستان سقز

7 - آقای شعبان یارمحمدی از شهرستان قروه

8 - خانم ساغر سجادیان از شهرستان سنندج

9 - آقای عرفان شیخی از شهرستان سنندج

10 - آقای فیض الله رضایی از شهرستان مریوان