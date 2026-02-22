۳ اسفند ۱۴۰۴، ۸:۵۸

سوال چهارم مسابقه پیامکی زندگی با آیه‌ها در کردستان+ برگزیدگان روز سوم

سوال چهارم مسابقه پیامکی زندگی با آیه‌ها در کردستان+ برگزیدگان روز سوم

سنندج- سوال چهارم مسابقه پیامکی طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» که به صورت روزانه ‌و در ایام ماه رمضان برگزار می‌شود، در کردستان اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اجرای طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» در کردستان ویژه ماه مبارک رمضان، سوال مسابقه پیامکی زندگی با آیه ها به صورت روزانه منتشر می‌شود.

در راستای اجرای این طرح هر روز به قید قرعه ۱۰ کارت ۱۰ میلیون ریالی به برگزیدگان مسابقه پیامکی اهدا می‌شود.

شرکت کنندگان باید گزینه صحیح را به شماره پیامکی ۳۰۰۰۱۹۸۸ ارسال کنند.

روزانه اسامی برگزیدگان و پاسخ صحیح به اطلاع مردم استان خواهد رسید.

براساس اجرای این طرح سوال مسابقه پیامکی روز چهارم ماه مبارک رمضان به شرح زیر است:

مفهوم آیه 173 سوره آل‌عمران (وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ) در کدام گزینه بیان شده است؟

1) خدا، بهترین تکیه گاه و کفایت کننده است

2) شیطان میان مومنان جدایی می اندازد

3) لزوم رعایت انصاف و عدالت

4) کمک به فقرا و نیازمندان

اسامی برگزیدگان مسابقه روز سوم ماه مبارک رمضان 

1- خانم ملکه امینی از شهرستان دیواندره

2 - آقای مسعود آقائیان از شهرستان سقز

3 - خانم آرزو عزیزی از شهرستان سنندج

4 - آقای یاسان فاتحی از شهرستان سنندج

5 - خانم فرشته پورغلامی از شهرستان لارستان

6 - آقای اصغر طالبی از شهرستان سریش آباد

7 - خام ستاره سالارآبادی از شهرستان کامیاران

8 - خانم شیوا غلامی از شهرستان قروه

9 - خانم نازنیین سیما داودزاده از شهرستان بیجار

10 - خانم زهرا مرادطلب از شهرستان سنندج

جواب سوال روز سوم گزینه چهار صحیح بود 

