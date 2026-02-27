به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اجرای طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» در کردستان ویژه ماه مبارک رمضان، سوال مسابقه پیامکی زندگی با آیه ها به صورت روزانه منتشر می‌شود.

در راستای اجرای این طرح هر روز به قید قرعه ۱۰ کارت ۱۰ میلیون ریالی به برگزیدگان مسابقه پیامکی اهدا می‌شود.

شرکت کنندگان باید گزینه صحیح را به شماره پیامکی ۳۰۰۰۱۹۸۸ ارسال کنند.

روزانه اسامی برگزیدگان و پاسخ صحیح به اطلاع مردم استان خواهد رسید.

براساس اجرای این طرح سوال مسابقه پیامکی روز نهم ماه مبارک رمضان به شرح زیر است.

مفهوم آیه ۱۷ سوره انفال (وَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَکِنَّ اللَّهَ رَمَی) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱) قرآن، چراغ راه زندگی ماست

۲) جهان، آینه‌ی اعمال ماست

۳) کار، کار خدا بود

۴) کمک به فقرا و نیازمندان

برندگان روز هشتم مسابقه زندگی با آیه ها استان کردستان

1 - خانم حاجیه خدادی از شهرستان دیواندره

2 - آقای اسعد آقایی از شهرستان سقز

3 - خانم آیرین نقدی از شهرستان دیواندره

4 - خانم سحر غلامی از شهرستان سنندج

5 - آقای مبین ترکی از شهرستان بیجار

6 - خانم "فرشته عمیدی مفید" از شهرستان همدان

7 - آقای سیدسعدی رحیمی از شهرستان سنندج

8 - خانم الهام خانی از شهرستان قروه

9 - آقای سیدعبدالمجید موسوی از شهرستان "قیر و کارزین"

10 - خانم آسیه نوری از شهرستان تکاب

جواب صحیح روز هشتم گزینه 1 بود.