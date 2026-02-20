نوروزی: ۱۲ هزار جلد کتاب در نمایشگاه کتاب ارومیه به فروش رفت

علیرضا نوروزی در حاشیه اختتامیه نمایشگاه کتاب ارومیه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این رویداد فرهنگی ۳۱۵ ناشر مشارکت داشتند که شامل ۳۰۵ ناشر از سایر استانها و ۱۰ ناشر بومی آذربایجان غربی بود.
وی ادامه داد: در مجموع، حدود ۲۵ هزار عنوان کتاب در قالب ۱۲۵ هزار جلد در نمایشگاه عرضه شده است که پنج هزار عنوان از آنها جزو تازهترین آثار منتشرشده با شمارگان کامل بود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی گفت: همزمان با بخش فروش کتاب، نمایشگاه میزبان ۳۰ برنامه فرهنگی در بیش از ۵۰ نوبت که شامل نمایش کودک، اجرای موسیقی، نشستهای ادبی و قرآنی، کارگاههای نقد و بررسی کتاب و مسابقه نقاشی با شعار «نقاشی بکش، جایزه بگیر» برای کودکان بود.
نوروزی، در خصوص برنامههای این ادارهکل در حوزه ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی اظهار کرد: برگزاری نمایشگاههای کتاب با دو هدف اساسی دنبال شد،نخست، گسترش فرهنگ مطالعه در میان اقشار مختلف جامعه و دوم، تحقق عدالت فرهنگی. ما وظیفه داریم کتاب را به عنوان بخشی ضروری از سبد فرهنگی خانوادهها معرفی کنیم.
وی با اشاره به نقش کتاب در مقابله با آسیبهای ناشی از اطلاعات نادرست افزود: امیدواریم با تقویت فرهنگ کتابخوانی، زمینه دسترسی مردم به منابع معتبر فراهم شود و از تأثیرات منفی انتشار اخبار و اطلاعات غیرموثق در فضای مجازی کاسته شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی همچنین از اجرای برنامههای متنوع در این حوزه خبر داد و گفت: برگزاری باشگاههای کتابخوانی با الگوی رقابتی مشابه جامهای ورزشی، شناسایی و حمایت از روستاها و عشایر دوستدار کتاب و معرفی شهرهای دوستدار کتاب از جمله اقدامات این ادارهکل است.
نوروزی با اشاره به موفقیتهای استان تصریح کرد: آذربایجان غربی در سالهای اخیر هر سال حداقل یک یا دو روستای دوستدار کتاب معرفی کرده است. امسال نیز روستاهای بالو از ارومیه و پسوه از پیرانشهر در فهرست منتخبین قرار گرفتند.
همچنین ارومیه پنج سال متوالی عنوان شهر دوستدار کتاب را کسب کرده و امسال نیز نامزد پایتخت کتاب ایران شده است.
نظر شما