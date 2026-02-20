به گزارش خبرنگار مهر،دومین سوال مسابقه قرآنی «زندگی با آیه‌ها» به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان گلستان اعلام شد.

کدام یک از گیزینه های زیر مربوط به مفهوم آیه شریفه «رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَی الْقَوْمِ الْکَافِرِینَ» است؟

۱. دنیا و آخرت از آن خداست

۲. دعا برای افزایش صبر و ثبات قدم

۳. رعایت انصاف

۴. پرهیز از اسراف

بر اساس اعلام اداره کل تبلیغات اسلامی استان گلستان، علاقه‌مندان برای شرکت در این مسابقه می‌توانند عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۲۷۹۸ ارسال کنند.

به قید قرعه به افرادی که جواب صحیح را ارسال کرده باشند، جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

برندگان مسابقه روز نخست زندگی با آیه ها

آقای شایان زمانی گرگان

آقای مجتبی درویش زاده کلاله

آقای اروین آذرید گنبد کاووس

خانم فاطمه مداح کلاله

خانم مریم نصرتی آزادگان غربی خوی

خانم الهام ولایتی گرگان

خانم سیما سقلی بندرترکمن

آقای حسن بهرامی القجر،مینودشت

خانم فاطمه شهمرادی مینودشت

خانم زهرا فرامرزی مینودشت