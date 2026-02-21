بررسی نظام ارجاع الکترونیک در صندوق بیماران خاص و صعب العلاج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه سلامت ایران، همچنین در سیزدهمین جلسه شورای هماهنگی سازمانهای بیمهگر پایه سلامت، بر اهمیت توجه به موضوع پیشگیری سطح چهارم در بیمهها تاکید شد.
محمد مهدی ناصحی، مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران در این جلسه گفت: اجرای نظام ارجاع الکترونیک در صندوق بیماران خاص و صعب العلاج باید در سازمانهای بیمه گر پایه سلامت جدی گرفته شود. هدف این است که با اجرایی کردن این فرایند، با هماهنگی کامل بین سه سازمان با سرعت مناسب و بهره مندی درست از منابع مالی سازمانها، در جهت رفع مشکلات بیمه شدگان اقدام کنیم. بدین ترتیب لازم است اقدامات هماهنگ در جهت رفع مشکلات اجرایی از جمله موارد مرتبط با فناوری اطلاعات, تدوین بستههای خدمتی و...صورت پذیرد.
مصطفی سالاری، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیز در این جلسه بیان کرد: اگر تعهدات دولت در صندوق بیماران خاص و صعب العلاج بیشتر شده و راهنماهای بالینی با رویکرد بیمهای تدوین شود، خدمات این صندوق موثرتر خواهد شد و منجر به ایجاد رضایتمندی بیشتری در بیماران میشود.
بهرام نوبخت، جانشین مدیر عامل سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح نیز در این جلسه گفت: با توجه به افزایش هزینههای درمانی، بیماران خاص و صعب العلاج نیازمند حمایت بیشتری هستند، زیرا این بیماران در پرداخت هزینههای درمانی مشکلات بسیار زیادی دارند. سازمانهای بیمهگر پایه سلامت باید نقش بیشتری در تدوین بستههای مربوط به این بیماران داشته باشند.
همچنین منابع مربوط به این صندوق باید به شکلی در نظر گرفته شود که بیماران دغدغهای برای درمان نداشته باشند.
همچنین در این جلسه موضوع نحوه اجرای پیشگیری سطح چهارم در سازمانهای بیمهگر پایه سلامت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
