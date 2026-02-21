  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۲۶

بدعهدی بیمه‌ها ضربه‌ای جدی به اقتصاد درمان و کیفیت خدمات است

دبیر شورای‌عالی نظام پزشکی گفت: بدعهدی بیمه‌ها ضربه‌ای جدی به اقتصاد درمان و کیفیت خدمات است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، محمد دوزنده نرگسی دبیر شورای‌عالی نظام پزشکی با اشاره به مباحث مطرح‌شده در دومین و سومین جلسات شورای‌عالی این سازمان، تأکید کرد: بدعهدی بیمه‌ها در پرداخت مطالبات مراکز و مؤسسات درمانی، ضربه‌ای بزرگ به اقتصاد درمان و کیفیت خدمات سلامت کشور وارد کرده است.

وی با بیان اینکه تأخیرهای چندماهه در پرداخت صورت‌حساب‌های مؤسسات درمانی، فشار مضاعفی به کادر درمان و مجموعه‌های پزشکی وارد می‌کند، افزود: در شرایط تورم موجود، افزایش هزینه‌های تأمین تجهیزات پزشکی و هزینه‌های سنگین تعمیر و نگهداری آن‌ها، ادامه این روند شرایط را برای نظام سلامت کشور بسیار دشوار کرده است.

دبیر شورای‌عالی نظام پزشکی تصریح کرد: با توجه به درخواست‌های متعدد جامعه پزشکی، موضوع مطالبات معوق و نحوه پرداخت از سوی بیمه‌ها در دستور کار شورای‌عالی قرار گرفت و پس از بحث و بررسی، مصوب شد سازمان نظام پزشکی از تمامی ظرفیت‌های موجود خود برای پیگیری این موضوع استفاده کند.

نرگسی خاطرنشان کرد: این پیگیری‌ها از طریق مذاکره با دستگاه‌های ذی‌ربط و در صورت لزوم از مسیرهای حقوقی و قضایی دنبال خواهد شد تا حقوق قانونی اعضای سازمان در این حوزه به‌طور کامل استیفا شود.

کد خبر 6755628
محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها