به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، محمد دوزنده نرگسی دبیر شورای‌عالی نظام پزشکی با اشاره به مباحث مطرح‌شده در دومین و سومین جلسات شورای‌عالی این سازمان، تأکید کرد: بدعهدی بیمه‌ها در پرداخت مطالبات مراکز و مؤسسات درمانی، ضربه‌ای بزرگ به اقتصاد درمان و کیفیت خدمات سلامت کشور وارد کرده است.

وی با بیان اینکه تأخیرهای چندماهه در پرداخت صورت‌حساب‌های مؤسسات درمانی، فشار مضاعفی به کادر درمان و مجموعه‌های پزشکی وارد می‌کند، افزود: در شرایط تورم موجود، افزایش هزینه‌های تأمین تجهیزات پزشکی و هزینه‌های سنگین تعمیر و نگهداری آن‌ها، ادامه این روند شرایط را برای نظام سلامت کشور بسیار دشوار کرده است.

دبیر شورای‌عالی نظام پزشکی تصریح کرد: با توجه به درخواست‌های متعدد جامعه پزشکی، موضوع مطالبات معوق و نحوه پرداخت از سوی بیمه‌ها در دستور کار شورای‌عالی قرار گرفت و پس از بحث و بررسی، مصوب شد سازمان نظام پزشکی از تمامی ظرفیت‌های موجود خود برای پیگیری این موضوع استفاده کند.

نرگسی خاطرنشان کرد: این پیگیری‌ها از طریق مذاکره با دستگاه‌های ذی‌ربط و در صورت لزوم از مسیرهای حقوقی و قضایی دنبال خواهد شد تا حقوق قانونی اعضای سازمان در این حوزه به‌طور کامل استیفا شود.