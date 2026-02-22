کرمان زیر نور ماه رمضان؛ ۷ المان نوری جدید به شهر اضافه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی ربانی، با اشاره به نصب ۱۰۰ هزار متر ریسه در سطح شهر در دهه فجر امسال گفت: همچنین با هدف ایجاد نوروزی متفاوت، هفت‌سین‌های متعددی در حال ساخت است که تا پایان سال در نقاط مختلف سطح شهر نصب خواهد شد.

وی، از نصب اِلمان‌های مناسبتی ماه مبارک رمضان، شب‌های قدر و عید فطر در مناطق پنج‌گانۀ شهری خبر داد و خاطرنشان کرد: در منطقه یک شهری هشت اِلمان، در منطقه دو شهری چهار اِلمان، در منطقه سه شهری پنج اِلمان، در منطقه چهار شهری پنج اِلمان و در منطقه پنج شهری هفت اِلمان به مناسبت ماه مبارک رمضان نصب شده است.

معاون محیط‌زیست و خدمات‌شهری شهردار کرمان، همچنین از ساخت و نصب بزرگ‌ترین سفره هفت‌سین شهر کرمان در «گنبد جبلیه» خبر داد.