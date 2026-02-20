به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجلیل آل امین درباره تولید و پخش برنامههای ماه مبارک رمضان در شبکه اشراق گفت: «ضیافت آسمانی» عنوان ویژهبرنامه افطار است که با ساختار ام سی، در لحظات نزدیک به افطار به مدت ۶۵ دقیقه میهمان سفرههای مؤمنان روزهدار خواهد بود.
گزارشهای ویژه مردمی با هدف ترویج فرهنگ سفرههای ساده افطاری، دعوت از جوانان نخبه بهعنوان میهمانان ویژه، خیرین و کارآفرینان استان، آیتم «امید رهایی» با موضوع آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد و با هدف جلب مشارکتهای مردمی، ولههای متنوع تلویزیونی، ادعیه مخصوص افطار و ارتباط تلفنی با مراکز دینی و مذهبی، از بخشهای این برنامه است. «ضیافت آسمانی» به تهیهکنندگی اکبر مهرانپور، کارگردانی مسعود عابدی و اجرای سعیده سلجوقی پخش خواهد شد.
وی افزود: ویژهبرنامه «صهبای سحر» نیز در سحرگاهان به مدت ۷۰ دقیقه با بخشهایی همچون تلاوت قرآن، زمزمه سحر، ابتهال، قرائت ادعیه و اذکار، اذان و مناجات و بخش کارشناسی، در لحظات ربانی و ملکوتی سحر، به تهیهکنندگی و کارگردانی آرش محمدی، میهمان بینندگان خواهد بود.
آل امین افزود: همچنین «جشن رمضان» عنوان گردهمایی خانوادگی قرآنی در مصلای زنجان است که با استقرار واحد سیار تلویزیونی در ساعات منتهی به اذان مغرب و افطار برگزار میشود و بخشهایی از آن بهصورت زنده در خلال برنامه «ضیافت آسمانی» پخش خواهد شد. پخش کامل این برنامه نیز در کنداکتور شبکه اشراق پیشبینی شده است. تهیهکنندگی این برنامه را حسین نجفی بر عهده دارد.
مدیر کل صدا و سیمای مرکز زنجان گفت: بهمنظور ارتباط نسل جوان با روحانیت و آشنایی با سبک زندگی اسلامی، برنامه تلویزیونی «از قرآن بپرس» تدارک دیده شده است که در ماه میهمانی خدا تقدیم مخاطبان میشود. در این برنامه، گفتوگوی بیواسطه و مستقیم جوانان با کارشناسان مذهبی از جمله حجج اسلام مهرانفر، نظری، نقیلو، صراف و دیگر اساتید پخش خواهد شد.
آلامین در ادامه اظهار داشت: مراسم معنوی جمعخوانی قرآن کریم نیز امسال همهروزه از ساعت ۱۶ به مدت ۶۰ دقیقه از محل حسینیه اعظم زنجان، بهصورت زنده از طریق شبکه اشراق و رادیو استانی زنجان پخش میشود.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز زنجان درباره برنامههای رادیو گفت: شبکه استانی صدا با ویژهبرنامه «ایشیقلی سحر» به تهیهکنندگی افسانه زرنانی و الهام نجفی و با اجرای فیاض حاجیلو که هر روز در ساعات قبل از اذان صبح پخش میشود، شامل بخشهایی مانند کارشناسی علم، اخلاق، قرآن، نهجالبلاغه و تفسیر آیات، خوانش فرازهایی از نهجالبلاغه، قرائت دعای روزهای ماه مبارک، «رمضان در جبهه»، فرازهایی از صحیفه سجادیه، دعای ویژه سحر، دعای ابوحمزه ثمالی و دیگر ادعیه این ماه، همچنین پرداخت ویژه به لیالی قدر و روز جهانی قدس، همراه روزهداران استان خواهد بود.
وی اضافه کرد: «افطارلیق» عنوان ویژهبرنامه لحظات نورانی افطار است که به تهیهکنندگی مهناز عالمی و زهرا موسوی به مدت ۸۵ دقیقه با بخشهایی مانند «زندگی با آیهها»، کارشناس مذهبی، حکمتهای نهجالبلاغه، توصیههای تغذیهای، قصههای رمضان، دلگویه، معرفی گروههای جهادی، پویش آزادی زندانیان، گزارش روزانه از مصلی و سطح شهر، معرفی مساجد فعال شهرستانهای استان، ارتباط تلفنی و پیامکهای مردمی، تواشیح و بسته اذانگاهی، همراه شنوندگان خواهد بود.
آلامین با تأکید بر رعایت عدالت رسانهای و بازنمایی فرهنگ و آداب متنوع شهرستانهای استان اظهار کرد: در هر برنامه بخشی به روستاها و شهرهای مختلف استان اختصاص دارد تا با معرفی آداب و رسوم مردم مناطق مختلف، زمینه آشنایی عموم مخاطبان با فرهنگ و سنن غنی زنجان فراهم شود.
مدیر کل صدا و سیمای مرکز زنجان گفت: «مسجد نشان» عنوان دیگر برنامه ماه مبارک رمضان رادیو زنجان است. این شبکه در راستای مستندسازی و انعکاس عملکرد فرهنگی و خدماتی مساجد، از طریق تولید و پخش روزانه مستندهای گزارشی با این عنوان ـ بهویژه درباره مساجدی که در حوادث تروریستی دیماه مورد بیحرمتی قرار گرفتند ـ در کنار مخاطبان خواهد بود. تهیهکنندگی این برنامه را محمدرضا محمدی بر عهده دارد.
آل امین افزود: «تبیان» و «زندگی با آیهها» از دیگر برنامههای معاونت صدا در ماه رمضان است. مدیرکل صدا و سیمای استان افزود: همگام با پویش قرآنی «زندگی با آیهها»، رادیو زنجان نیز با هدف آشنایی عمیقتر جامعه با معارف قرآنی و گسترش فرهنگ تدبر در آیات الهی، این برنامه را بهصورت روزانه و به تهیهکنندگی مهناز عالمی در کنداکتور خود قرار داده است. این برنامه میکوشد با تلاقی مفاهیم قرآنی و زندگی عملی، در اصلاح سبک زندگی فردی و اجتماعی جامعه نقشآفرینی کند.
وی ادامه داد: برنامه «تبیان» با حضور نوجوانان قرآنی استان به آموزش فصیحخوانی قرآن میپردازد.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز زنجان گفت:همچنین برنامه زنده «یاشاییش» ویژه خانواده، با رویکردی خاص به استقبال از ماه مبارک رمضان میرود. این برنامه به تهیهکنندگی مشترک الهام قراخانی و زهرا موسوی، با بخشهایی همچون تغذیه سالم در ماه رمضان، زندگی با آیات قرآن، بانوان مسجدی، خانهداری و آموزش آشپزی ویژه این ماه، کارشناسان حضوری و گزارشهای مردمی روی آنتن خواهد رفت.
آلامین تصریح کرد: معاونت اطلاعات و اخبار صدا و سیمای استان نیز با تولید و پخش ۲۰ گزارش خبری ویژه آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد، ۴ گزارش «یک مسجد، یک سنگر»، ۱۰ گزارش از جزءخوانی قرآن در مساجد، ۳۰ گزارش «آیههای زندگی» و ۱۰ گزارش درباره اکرام ایتام، همراه مخاطبان خواهد بود.
وی گفت: معاونت فضای مجازی نیز با تولیدات متنوع در ماه مبارک رمضان فعال خواهد بود؛ از جمله مشارکت در پویش «زندگی با آیهها»، انتشار روزانه محتوای مرتبط با این پویش، انتشار دعای روز، پویش مردمی «زنجان همدل» برای آزادسازی زندانیان سرپرست خانوار، بازنشر تولیدات خبر، سیما و صدا، تولید اینفوگرافیک و پوسترهای مرتبط با موضوعات ماه رمضان، بارگذاری تولیدات ویژه این ماه، انتشار روزانه احکام شرعی و طراحی اینفوگرافیک اوقات شرعی به تفکیک شهرستانها.
آل امین خاطرنشان کرد: تمهیدات فنی لازم برای پوشش لیالی پرفیض قدر، فریاد حقطلبانه مردم مؤمن استان در ۲۲ اسفند، روز جهانی قدس و راهپیمایی در مناطق مختلف استان نیز پیشبینی و در دستور کار قرار گرفته است.
