هشدار خودمراقبتی محیط زیست برای شهروندان مشهدی صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی یزدان جو، معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی اظهار کرد: نظر به اعلام وضعیت هشدار زرد از سوی این اداره کل مبنی بر ناسالم شدن هوا تا پایان امروز در برخی نواحی استان و متاثر شدن مشهد از گرد و غبار ایجاد شده به شهروندان توصیه می شود از تردد غیرضروری خودداری و خودمراقبتی و استفاده از ماسک را جدی بگیرند.

معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی بیان کرد: شهروندان مشهدی از امروز تا پایان فردا شاهد وقوع این پدیده و کاهش سطح دید خواهند بود.

وی ادامه داد: در حال حاضر شاخص کنونی و لحظه‌ای هوای کلانشهر مشهد در شرایط ناسالم برای تمامی گروه ها قرار دارد و طبق اعلام هواشناسی استان تا فردا با پایداری وضعیت جوی در مشهد روبرو خواهیم بود.

یزدان جو گفت: توصیه می‌شود شهروندان علاوه بر رعایت بحث حفاظت فردی و استفاده از ماسک با محدود کردن یا حذف ترددهای غیرضروری در سطح فضای باز و حتی تردد با وسیله نقلیه شخصی در پیشگیری از درگیر شدن با پیامدهای پدیده گرد و غبار همراهی کنند.

معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی تاکید کرد: جلوگیری از تردد افراد دارای بیماری زمینه‌ای تنفسی و قلبی، کودکان، افراد سالخورده، مادران باردار و افراد دچار حساسیت‌های پوستی در سطح شهر به شدت توصیه می شود و آنان باید پیاده روی، ورزش‌های عمومی و فضای باز، خرید و یا پیگیری سایر امور خود را به وقت دیگری موکول کنند.