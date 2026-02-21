  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۵۰

هشدار خودمراقبتی محیط زیست برای شهروندان مشهدی صادر شد

مشهد- اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی نسبت به وقوع پدیده گرد و غبار و ناسالم شدن لحظه‌ای هوا پیام هشدار خود مراقبتی عمومی صادر کرد.  

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی یزدان جو، معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی اظهار کرد: نظر به اعلام وضعیت هشدار زرد از سوی این اداره کل مبنی بر ناسالم شدن هوا تا پایان امروز در برخی نواحی استان و متاثر شدن مشهد از گرد و غبار ایجاد شده به شهروندان توصیه می شود از تردد غیرضروری خودداری و خودمراقبتی و استفاده از ماسک را جدی بگیرند.

معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی بیان کرد: شهروندان مشهدی از امروز تا پایان فردا شاهد وقوع این پدیده و کاهش سطح دید خواهند بود.

وی ادامه داد: در حال حاضر شاخص کنونی و لحظه‌ای هوای کلانشهر مشهد در شرایط ناسالم برای تمامی گروه ها قرار دارد و طبق اعلام هواشناسی استان تا فردا با پایداری وضعیت جوی در مشهد روبرو خواهیم بود.

یزدان جو گفت: توصیه می‌شود شهروندان علاوه بر رعایت بحث حفاظت فردی و استفاده از ماسک با محدود کردن یا حذف ترددهای غیرضروری در سطح فضای باز و حتی تردد با وسیله نقلیه شخصی در پیشگیری از درگیر شدن با پیامدهای پدیده گرد و غبار همراهی کنند.

معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی تاکید کرد: جلوگیری از تردد افراد دارای بیماری زمینه‌ای تنفسی و قلبی، کودکان، افراد سالخورده، مادران باردار و افراد دچار حساسیت‌های پوستی در سطح شهر به شدت توصیه می شود و آنان باید پیاده روی، ورزش‌های عمومی و فضای باز، خرید و یا پیگیری سایر امور خود را به وقت دیگری موکول کنند.

کد خبر 6755794

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها