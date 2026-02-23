هشدار خودمراقبتی در پی آلودگی هوای مشهد صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی یزدان جو از صدور هشدار خودمراقبتی عمومی در پی انباشت آلاینده‌های صنعتی و فسیلی ناشی از پایداری جوی و وارونگی دمایی و ناسالم شدن کیفیت هوا در مشهد خبر داد و اظهار کرد: بر اساس مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوا محدودیت‌هایی در سطح شهر اعمال می‌شود که برای تمامی دستگاه‌ها لازم‌الاجراست.

معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی افزود: نظر به اعلام وضعیت هشدار زرد از سوی اداره کل هواشناسی استان مبنی بر کاهش کیفیت هوا در پی پایداری جوی، وارونگی دمایی و انباشت آلاینده‌های صنعتی ناشی از سوخت‌های فسیلی در کلانشهرها و مناطق صنعتی استان تا پایان روز سه‌شنبه بویژه به شهروندان مشهدی توصیه می‌شود از ترددهای غیرضروری خودداری کرده و خودمراقبتی و استفاده از ماسک را جدی بگیرند.

وی افزود: در پی تداوم شرایط پایدار جوی و تشدید پدیده وارونگی دمایی، روند تجمع آلاینده‌ها در مشهد افزایش یافته و طبق اعلام اداره کل هواشناسی خراسان رضوی این شرایط تا پایان روز سه‌شنبه ادامه می یابد.

یزدان‌جو عنوان کرد: در حال حاضر شاخص کنونی و لحظه‌ای هوای کلانشهر مشهد در شرایط ناسالم برای تمامی گروه‌ها قرار دارد و ضروری است شهروندان علاوه بر رعایت حفاظت فردی و استفاده از ماسک با محدود کردن یا حذف ترددهای غیرضروری در فضای باز و کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی در کاهش تولید و انباشت آلاینده‌ها همکاری کنند.

معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با اشاره به مصوبات کارگروه اضطرار تصریح کرد: ورزش دانش‌آموزان در فضای باز تا پایان روز سه‌شنبه پنجم اسفندماه ممنوع است و همه مدارس موظف به رعایت این دستورالعمل هستند. این مصوبه همانند سایر تصمیمات اتخاذ شده در کارگروه اضطرار برای تمامی دستگاه‌ها، نهادها و مراکز آموزشی لازم‌الاجراست.

وی تاکید کرد: افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای تنفسی و قلبی، کودکان، سالمندان، مادران باردار و افراد دارای حساسیت‌های پوستی از تردد در سطح شهر به شدت پرهیز کنند.

یزدان جو ادامه داد: این افراد باید پیاده‌روی، ورزش‌های عمومی در فضای باز، خرید و یا پیگیری سایر امور خود را به زمان دیگری موکول کنند.