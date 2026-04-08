به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع مسئولان دولتی سمنان در سالن کتابخانه های عمومی سمنان دغدغه‌های ملت انقلابی، غیور و سلحشور ایران در رابطه با آتش‌بس اخیر و شروع مذاکرات را بسیار مقدس خواند و اظهار کرد: تنها چند ساعت پس از اعلام آتش‌بس، پیام‌ها و تماس‌های متعددی دریافت شد که همه آنها نگران پایمال شدن خون شهدای این جنگ بودند.

وی چارچوب ۱۰ بندی مطرح شده توسط ایران برای انجام مذاکرات را مورد تاکید قرار داد و افزود: در این مذاکرات بر خلاف مذاکرات پیشین، مبنای کار، خواسته‌های ۱۰ گانه و جامع جمهوری اسلامی ایران است و نه زیاده‌خواهی‌های آمریکا؛ امیدواریم این مذاکرات به بهترین نحو و با دقت و هوشیاری کامل انجام بگیرد و با پیروزی نهایی برای ملت ایران همراه باشد.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان ادامه داد: نیروهای مسلح مقتدر و سرافراز ما در حالی چهل شبانه‌روز به نبرد با دشمن متجاوز پرداختند که هیچ کشوری در دنیا جرأت شلیک کردن یک تیر به سمت آمریکایی‌ها را نداشته و ندارد.

مطیعی افزود: بنابر اعلام شورای‌عالی امنیت ملی هم‌اکنون نیز سربازان و فرماندهان عزیز ما با هوشیاری کامل دست به ماشه هستند و به‌هیچ‌وجه به دشمنان آمریکایی-صهیونیستی اعتماد نخواهند کرد.

وی در ادامه با تاکید بر ارج نهادن و پاسداری از پیروزی بزرگ بدست‌آمده در این مقطع حساس گفت: این نصرت الهی که به واسطه بعثت مردم ایران و حضور معنادار آنها در میادین و خیابان‌ها رخ داد، متعلق به همه ملت است؛ البته همچنان نباید خیابان‌ها را خالی گذاشت و از آنجا که خطر حضور مزدوران و هواداران آمریکا و رژیم صهیونسیتی در برخی خیابان‌ها به مراتب بیشتر از گذشته شده است باید با هوشیاری و مسئولیت‌شناسی در عرصه حضور یافت.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان مسئولیت سنگین مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی پس از حماسه‌آفرینی گسترده مردم را یادآور شد و گفت: امام شهید امت(ره) پیش از شهادت، خطاب به مسئولان کشور فرمود خدمت‌رسانی شما به مردم باید دوچندان شود. این بیانات پیش از آن بود که مردم عزیزمان قله رفیع عظمت خود را با حضور شبانه به نمایش بگذارند، لذا امروز وظیفه مسئولان اجرایی برای خدمت به مردم چندین برابر بیشتر شده است.

مطیعی همچنین با تاکید بر اهمیت تداوم خدمت‌رسانی دولت در روزها، هفته‌ها و ماه‌های آینده اظهار کرد: برخی امور در این مدت با سرعتی بالا و خارج از تشریفات اداری مورد پیگیری و حل و فصل قرار می‌گرفت و یا برخی پیشنهادات بدون واسطه به مسئول مربوطه در دولت منتقل می‌شد که این روحیه خدمتگزاری باید پس از این ادامه پیدا کند.

وی با تقدیر از فداکاری‌ و همراهی بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع در روزهای جنگ تحمیلی سوم گفت: فعالان عرصه‌های مختلف اقتصادی نیز در این مدت دچار ضررها و زیان‌های متعددی شدند لذا باید به‌هر نحو ممکن از ایشان حمایت شود تا فشار جدیدی به فعالان اقتصادی و یا کارکنان و کارگران پرتلاش بخش خصوصی وارد نشود.