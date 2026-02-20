ماموستا مرادی: روزه رکن استواری دین است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا جلال مرادی در خطبههای نماز جمعه این هفته با توصیه نمازگزاران به تقوای الهی، موضوع خطبه را جایگاه روزه و فضیلت ماه مبارک رمضان عنوان کرد و اظهار کرد: روزه از ارکان اساسی اسلام است و بنای دین بدون آن استوار نمیماند.
وی با استناد به حدیثی از حضرت محمد افزود: اسلام بر پنج پایه بنا شده که روزه رمضان یکی از مهمترین آنهاست.
امام جمعه دیواندره تأکید کرد: روزهداری و شبزندهداری در رمضان از روی ایمان و نیت خالص، نشانه صداقت ایمان است و موجب آمرزش گناهان میشود.
به گفته وی، ویژگی ممتاز روزه آن است که پاداش آن مستقیم از سوی خداوند عطا میشود، زیرا این عبادت سرّی میان بنده و پروردگار است.
وی با رد تصور نادرست درباره ماه رمضان گفت: این ماه، زمان سستی و خواب نیست بلکه موسم عبادت، مجاهدت نفس و عمل صالح است.
وی یادآور شد: پیشینیان صالح با شوق فراوان در انتظار رمضان بودند، روزها روزه میگرفتند، شبها را به تلاوت قرآن و نماز میگذراندند و با صدقه و اطعام نیازمندان، روح همدلی اجتماعی را تقویت میکردند.
آثار اخلاقی و اجتماعی روزه
ماموستا مرادی روزه را عاملی برای تقویت اراده، کنترل نفس و افزایش حس همدردی با محرومان دانست و تصریح کرد: انسان روزهدار با مهار خواهشهای نفسانی، قدرت روحی مییابد و کمتر در دام گناه میافتد.
وی افزود: یکی از نشانههای اثر تربیتی روزه، کاهش آسیبهای اجتماعی در ایام رمضان است.
خطیب جمعه دیواندره در بخش دیگری از سخنانش به آثار جسمی روزه اشاره کرد و گفت: تحقیقات علمی نشان میدهد روزه میتواند به بهبود متابولیسم، کاهش التهاب، تقویت سیستم ایمنی و فعال شدن فرآیندهای ترمیم سلولی کمک کند.
وی توصیه کرد: لازم است افراد دارای بیماری پیش از روزهداری با پزشک مشورت کنند.
وی با نقل حکایتی از حضرت موسی(ع) درباره نزول باران پس از توبه یک گناهکار، خاطرنشان کرد: دوری از گناه و بازگشت صادقانه به سوی خداوند، زمینه نزول رحمت الهی را فراهم میکند و جامعه را از بلاها مصون میسازد.
امام جمعه دیواندره در پایان خطبهها بر ضرورت بهرهگیری از فرصت عمر، سلامتی و جوانی برای عبادت تأکید کرد و از مؤمنان خواست با نیت خالص و عزم جدی به استقبال ماه رمضان بروند، واجبات را پاس بدارند و از محرمات دوری کنند تا در زمره رستگاران قرار گیرند.
