علی صادقی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور کاهش حجم ترافیک و روانسازی تردد، مسیر جنوب به شمال محور کرج–چالوس و همچنین آزادراه تهران–شمال به طور موقت مسدود شده است.
وی افزود: در حال حاضر ترافیک در محور چالوس و محدوده طویر در مسیر شمال به جنوب نیمهسنگین تا سنگین گزارش شده است.
صادقی با بیان اینکه تردد در محورهای هراز، سوادکوه و کیاسر عادی و روان جریان دارد، تصریح کرد: از نظر شرایط جوی نیز مداخله خاصی در سطح محورهای استان مشاهده نمیشود و رانندگان میتوانند با رعایت مقررات، سفر ایمنی را تجربه کنند.
