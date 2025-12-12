جاده چالوس یکطرفه شد

علی صادقی، سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، آخرین وضعیت ترافیکی محورهای استان را تشریح کرد.

وی اعلام کرد: مسیر جنوب به شمال محور چالوس و آزادراه تهران–شمال به منظور تخلیه بار ترافیکی و با نظر پلیس راه تا اطلاع بعدی مسدود است. به گفته وی، مسیر جایگزین برای تردد، محور هراز است.

صادقی افزود: در مسیر شمال به جنوب محور چالوس (از مرزن آباد به سمت تهران و کرج) ترافیک به صورت روان در جریان است و در محور هراز نیز تردد دو طرفه بوده و در محدوده تونل لهاش نیمه‌سنگین تا سنگین گزارش شده است و سایر محورهای استان روان و بدون مشکل هستند.

وی همچنین تأکید کرد: از نظر شرایط جوی، هیچ گونه مداخلات خاص آب و هوایی در استان گزارش نشده است.