به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، در تماس تلفنی با سرگئی لاوروف، همتای روس خود، درباره روابط دوجانبه و همچنین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌وگو کرد.

بر اساس اعلام وزارت امور خارجه کشورمان، عراقچی در این تماس با تشریح مواضع تهران در خصوص پرونده هسته‌ای، بر جدیت جمهوری اسلامی برای ادامه گفت‌وگوها با هدف دستیابی به توافقی «عادلانه، متوازن و منطبق با حقوق و منافع ایران» در چارچوب معاهده منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای تأکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین ضمن قدردانی از آنچه «مواضع سازنده روسیه در مجامع بین‌المللی» خوانده شد، همتای روس خود را در جریان آخرین تحولات مرتبط با روند مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا قرار داد.

این گفت‌وگو در حالی انجام شده که رایزنی‌های دیپلماتیک درباره آینده مذاکرات هسته‌ای و تحولات امنیتی منطقه همچنان ادامه دارد.