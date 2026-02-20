دبیرخانه کنگره طرح ملی «راسخ» در یزد تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عشقی با اشاره به تشکیل دبیرخانه کنگره ملی طرح «راسخ» (راویان سرو سرخ) در جمعیت هلال‌احمر استان یزد، گفت: این دبیرخانه با هدف برنامه‌ریزی و ساماندهی این رویداد فرهنگی و تربیتی، در جمعیت هلال‌احمر استان یزد تشکیل شده است.

وی بیان کرد: این اقدام با هدف برنامه‌ریزی دقیق و ساماندهی مؤثر برای اجرای طرحی صورت گرفته که بر پیوند نسل جوان با فرهنگ ایثار و فداکاری تمرکز دارد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان یزد بیان کرد: هدف اصلی این کنگره آن است که هر دانش‌آموز، سفیر و راوی زندگی یک شهید امدادگر باشد.

وی همچنین گفت: طرح ملی راسخ، فرصتی مغتنم برای آشنایی دانش‌آموزان با فرهنگ ایثار و خدمت داوطلبانه و عاملی مؤثر در شکل‌گیری هویت اجتماعی و ارزشی آنان است.

وی افزود: نقش دبیرخانه در هدایت، پشتیبانی و جمع‌آوری آثار دانش‌آموزی با همراهی و مشارکت فعال مدارس بوده و شاهد ارسال آثار فاخر و ارزشمندی از سوی دانش‌آموزان استان یزد به این کنگره خواهیم بود.