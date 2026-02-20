به گزارش خبرگزاری مهر، علی سوری در جلسه هماهنگی فعالیت پایگاه‌های اهدای خون لرستان در ماه مبارک رمضان با تبریک فرارسیدن ماه ضیافت الهی در خصوص جزئیات فعالیت مراکز اهدای خون، اظهار داشت: به‌منظور رفاه حال روزه‌داران عزیز و تسهیل در امر اهدای خون، پایگاه‌های شهید رستمی مقدم و شهدای علوی در خرم‌آباد و همچنین پایگاه شهید جوانمرد در بروجرد از ساعت ۸ صبح تا ۲۳ شب به‌صورت پیوسته فعال و آماده پذیرش اهداکنندگان هستند.

وی در ادامه به وضعیت فعالیت سایر پایگاه‌ها اشاره کرد و افزود: پایگاه لونی در شهرستان الیگودرز نیز در دو نوبت‌کاری صبح‌ها از ساعت ۸ الی ۱۳ و شب‌ها از ساعت ۲۰ الی ۲۳ فعالیت خواهد داشت، سایر پایگاه‌های انتقال خون در سطح استان نیز طبق روال معمول روزهای گذشته به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

مدیرکل انتقال خون لرستان با تأکید بر ضرورت حفظ ذخایر خونی از شهروندان و اهداکنندگان نوع‌دوست درخواست کرد که اهدای خون خود را به شب‌های قدر موکول نکنند و در طول تمام روزهای ماه مبارک رمضان به‌صورت مستمر اقدام به این کار خداپسندانه نمایند.

سوری، تصریح کرد: نیاز به خون و فرآورده‌های خونی یک نیاز روزانه و همیشگی است و باتوجه‌به طول عمر کوتاه برخی فرآورده‌ها نظیر پلاکت، حضور تدریجی اهداکنندگان در طول ماه رمضان می‌تواند تداوم امدادرسانی به بیماران نیازمند به‌ویژه مبتلایان به تالاسمی و بیماران سرطانی را به‌خوبی تضمین کند.

وی با اشاره به هم‌زمانی ماه مبارک رمضان با روزهای پایانی سال و در پیش بودن تعطیلات عید نوروز، تصریح کرد: با توجه در پیشرو بودن ماه مبارک رمضان و مشغله‌های مردم در انتهای سال بیم آن می‌رود که ذخایر خونی استان تحت‌تأثیر قرار بگیرد از مردم عزیز تقاضا داریم اهدای خون را در برنامه‌های خود قرار بدهند.